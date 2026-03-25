Ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο ΠτΔ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

«Αύριο, θα απευθυνθώ στον κυπριακό λαό για να ανακοινώσω συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα μέτρα που αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομίας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα λήψης των μέτρων βασίζεται στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, αποφεύγοντας πρακτικές του παρελθόντος που οδήγησαν στην οικονομική κρίση της περιόδου 2011-2013.

«Αυτό που λέγεται κάποτε, λανθασμένα από κάποιους ότι ευημερούν απλά οι αριθμοί, είναι μια ένδειξη ακριβώς αυτής της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία μας επιτρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της κρίσης της περιοχής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως υπάρχουν ήδη έτοιμα εναλλακτικά σενάρια, τα οποία θα ενεργοποιηθούν αναλόγως της πορείας της κρίσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κλειούς Βούρκου στον ALPHA Κύπρου, τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, με την επέκταση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες υλοποίησης. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η διεύρυνση της λίστας προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παροχής διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συνδέονται άμεσα με τον τουριστικό τομέα, ο οποίος επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παρά τον χαρακτήρα του πακέτου, το οποίο αναμένεται να είναι γενναιόδωρο σε πρώτο στάδιο, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι δεν θα εξαντλήσει τα δημόσια ταμεία, διατηρώντας περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ αρχικά τηρούνταν στάση αναμονής από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν μετά τη συνάντηση του Προέδρου με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τις αυξημένες πολιτικές πιέσεις που ασκήθηκαν.