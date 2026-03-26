Χειροπέδες σε δύο νεαρά πρόσωπα για την έκρηξη σε εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό

Γύρω στις 5π.μ. στις 24/03/2026, σημειώθηκε έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό, ιδιοκτησία 41χρονου. Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος, το οποίο τοποθετήθηκε εξωτερικά του υποστατικού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες βράδυ με δικαστικά εντάλματα σύλληψης, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.