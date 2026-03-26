Χειροπέδες σε δύο νεαρά πρόσωπα για την έκρηξη σε εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό
Χειροπέδες σε δύο νεαρά πρόσωπα για την έκρηξη σε εστιατόριο Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό

 26.03.2026 - 07:02
Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 19 και 21 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες που διαπράχθηκε στις 24 Μαρτίου, 2026 στη Λεμεσό.

Γύρω στις 5π.μ. στις 24/03/2026, σημειώθηκε έκρηξη σε υποστατικό στη Λεμεσό, ιδιοκτησία 41χρονου. Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος, το οποίο τοποθετήθηκε εξωτερικά του υποστατικού.

 Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού.

 Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν χθες βράδυ με δικαστικά εντάλματα σύλληψης, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου.

 Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

