ΑρχικήΚοινωνία
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα – Στις 49 συνολικά οι μολυσμένες μονάδες

 26.03.2026 - 16:17
Εντοπισμό τριών νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως δήλωσε σήμερα Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, τα κρούσματα εντοπίστηκαν εντός της μολυσμένης ζώνης στη Δρομολαξιά-Μενεού στην Επαρχία Λάρνακας.

Αφορούν δύο μονάδες προβάτων, με συνολικά 340 πρόβατα, και μία μονάδα βοοειδών με 118 ζώα.

Συνολικά ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων πλέον ανέρχεται στις 49.

Υπόθεση εγγράφων Φυλακών: Με ομόφωνη απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου τα μη αποκαλυφθέντα έγγραφα

Η Lidl Κύπρου και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός προσφέρουν φροντίδα και ελπίδα αυτό το Πάσχα

