Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 26.03.2026 - 16:31
Σωτήρια ενδεχομένως να στάθηκε η περιπολία και άμεση επέμβαση μελών της Αστυνομίας σήμερα στη Λάρνακα, για διάσωση άντρα ηλικίας 36 ετών, στην κατοικία του οποίου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Τα μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν γύρω στις 9.15 το πρωί σήμερα, σε περιπολία στην περιοχή Ορόκλινης, όπου και αντιλήφθηκαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε κατοικία, καθώς και σε τρία οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης οχημάτων στην αυλή του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί προχωρώντας αμέσως σε έρευνα για εντοπισμό των ενοίκων, εισήλθαν στην κατοικία από παράθυρο και εντόπισαν σε δωμάτιο στον δεύτερο όροφο, τον 36χρονο άντρα, ο οποίος κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί την πυρκαγιά.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κλήθηκαν στη σκηνή από τα μέλη της Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε στο αυτοκίνητο του 71χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας, λόγω βραχυκυκλώματος που προκλήθηκε από υπερθέρμανση φορτιστή, που ήταν συνδεδεμένος με την μπαταρία του οχήματος, για φόρτιση.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στα άλλα δύο οχήματα, που ανήκουν στον 71χρονο και σε 68χρονο οικείο του, καθώς και στην κατοικία, όπου βρισκόταν ο 36χρονος οικείος τους. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς τα τρία οχήματα, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα και στο σαλόνι στο ισόγειο της κατοικίας, καθώς και σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο του σπιτιού.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα