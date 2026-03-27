ΑρχικήΠολιτική
Βουλευτικές 2026: Ξεκαθάρισε η Ιζαμπέλλα Ττακκά για το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων και της ΔΗΠΑ - «Διατηρούσα επιφυλάξεις»

 27.03.2026 - 17:12
Τοποθετήθηκε και ξεκαθάρισε την θέση της η Ιζαμπέλλα Ττακκά, υποψήφια στις Βουλευτικές εκλογές Μαΐου με την ΔΗΠΑ, σε σχέση με το πρόσφατο δημοσίευμα και την απόφασή της να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Σε σχέση με πρόσφατο δημοσίευμα που αφορά το πρόσωπό μου, επιθυμώ να προβώ στις ακόλουθες διευκρινίσεις, με στόχο την αποκατάσταση της ακριβούς εικόνας των γεγονότων:

Καταρχάς, εκφράζω τον ειλικρινή μου σεβασμό και την εκτίμησή μου προς τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Σταύρο Παπαδούρη, καθώς και προς τα στελέχη και τους ανθρώπους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ. Η μεταξύ μας πορεία στηρίχθηκε σε αμοιβαία εκτίμηση, ειλικρίνεια και πολιτικό πολιτισμό.

Ωστόσο, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε προέβην σε οποιαδήποτε επίσημη προσωπική δήλωση ή δέσμευση περί καθόδου μου ως υποψήφιας. Αντιθέτως, διατηρούσα επιφυλάξεις, γεγονός που με οδήγησε συνειδητά στην τήρηση μιας διακριτικής και υπεύθυνης στάσης καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών διεργασιών.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Κίνημα Οικολόγων δεν υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση προς εμένα από άλλη πολιτική δύναμη. Η πρόθεσή μου για αποχώρηση εκφράστηκε από εμένα κατά το διάστημα της 24ης Μαρτίου και μόνο κατόπιν αυτής της εξέλιξης προέκυψε σχετική πρόταση συνεργασίας.


Η δημόσια παρουσία και πορεία μου διέπονται διαχρονικά από συνέπεια, διαφάνεια και σεβασμό προς τους πολίτες. Παραμένω προσηλωμένη στις αρχές και τις αξίες που με εκφράζουν, με μοναδικό γνώμονα την υπεύθυνη προσφορά στο δημόσιο συμφέρον».

Θάνατος Στυλιανού: Αίτημα αποκάλυψης εμπιστευτικού πορίσματος - Πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση

Τραγωδία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην προσπάθεια να του να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο

