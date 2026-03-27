Τραγωδία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην προσπάθεια να του να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο

 27.03.2026 - 17:32
Ένα ελικόπτερο τύπου «Huey» UH-1 Iroquois συνετρίβη στην προσπάθεια του να σβήσει μία φωτιά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η the sun, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο έλικας του ελικοπτέρου χτύπησε στα βράχια του βουνού με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να καταλήξει στο σημείο που έκαιγε η πυρκαγιά.

Το περιστατικό συνέβη, τη δεύτερη ημέρα μιας τεράστιας πυρκαγιάς που έπληττε το παραθαλάσσιο προάστιο, καθώς ο πιλότος είχε μόλις ξαναγεμίσει τον κάδο νερού «Bambi» χωρητικότητας 1.000 λίτρων από το λιμάνι που βρισκόταν από κάτω.

Ο πιλότος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και να κρυφτεί σε ένα ασφαλές σημείο στην άκρη του γκρεμού. Εκεί τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του από τις Εθελοντικές Υπηρεσίες Καταπολέμησης Πυρκαγιών (VWS), οι οποίοι είχαν αναρριχηθεί στο βουνό για να καταπολεμήσουν τη φωτιά, και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Το ελικόπτερο είχε αναποδογυρίσει μέσα στις φλόγες και είχε σφηνώσει ανάμεσα σε βράχια, πράγμα που δεν του επέτρεπε να κατρακυλήσει στον γκρεμό.

Ο πιλότος τραυματίστηκε ελαφρά και απέκτησε μερικά άσχημα κοψίματα και μώλωπες , αλλά κατάφερε να κατέβει από το βουνό με τις δικές του δυνάμεις μέχρι το ασθενοφόρο που τον περίμενε και μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου για πλήρη εξέταση.
 
Βουλευτικές 2026: Ξεκαθάρισε η Ιζαμπέλλα Ττακκά για το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων και της ΔΗΠΑ - «Διατηρούσα επιφυλάξεις»

Αφθώδης πυρετός: Θανατωθηκαν 30.000 ζώα - Όλα τα νεότερα για την πρώτη φάση των εμβολιασμών

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

Αφθώδης πυρετός: Θανατωθηκαν 30.000 ζώα - Όλα τα νεότερα για την πρώτη φάση των εμβολιασμών

Φρίκη στην Κύπρο: Πυροβόλησαν γάτο στο πρόσωπο - Οργή για νέο περιστατικό κακοποίησης - Φωτογραφίες

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά - «Ούτε η ΚΔ ούτε οι βρετανικές βάσεις αποτελούν στόχους του Ιράν» λέει ο Πρέσβης

Καταδικάστηκαν 35χρονος και 19χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Τους έκανε... τσακωτούς η ΥΚΑΝ

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Kύπρο

