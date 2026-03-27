Τραγωδία: Συνετρίβη ελικόπτερο στην προσπάθεια να του να σβήσει φωτιά - Δείτε βίντεο

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η the sun, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο έλικας του ελικοπτέρου χτύπησε στα βράχια του βουνού με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να καταλήξει στο σημείο που έκαιγε η πυρκαγιά.

Το περιστατικό συνέβη, τη δεύτερη ημέρα μιας τεράστιας πυρκαγιάς που έπληττε το παραθαλάσσιο προάστιο, καθώς ο πιλότος είχε μόλις ξαναγεμίσει τον κάδο νερού «Bambi» χωρητικότητας 1.000 λίτρων από το λιμάνι που βρισκόταν από κάτω.

Ο πιλότος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και να κρυφτεί σε ένα ασφαλές σημείο στην άκρη του γκρεμού. Εκεί τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του από τις Εθελοντικές Υπηρεσίες Καταπολέμησης Πυρκαγιών (VWS), οι οποίοι είχαν αναρριχηθεί στο βουνό για να καταπολεμήσουν τη φωτιά, και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.





Το ελικόπτερο είχε αναποδογυρίσει μέσα στις φλόγες και είχε σφηνώσει ανάμεσα σε βράχια, πράγμα που δεν του επέτρεπε να κατρακυλήσει στον γκρεμό.



Ο πιλότος τραυματίστηκε ελαφρά και απέκτησε μερικά άσχημα κοψίματα και μώλωπες , αλλά κατάφερε να κατέβει από το βουνό με τις δικές του δυνάμεις μέχρι το ασθενοφόρο που τον περίμενε και μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου για πλήρη εξέταση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα