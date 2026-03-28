ΑρχικήΝομικός του Διαβόλου
Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

 28.03.2026 - 15:00
Στην εποχή που η ακροδεξιά έχει αναδειχθεί τρίτη πολιτική δύναμη του τόπου με αιχμή του δόρατος τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, με το υγιές κομμάτι του πληθυσμού να σιωπά είτε από φόβο, είτε από κούραση ή απλή αδιαφορία, είναι τουλάχιστον παρήγορο ότι υπάρχει μια άλλη Κύπρος που αντιστέκεται στο ζόφος εφαρμόζοντας την ανθρωπιά στον δρόμο, στο στούντιο, στη σκηνή.

Από χθες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η ΜΚΟ Generation for Change CY, σε συνεργασία με περισσότερους από 30 οργανισμούς και συλλογικότητες, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του Nicosia Antiracist Festival 2026, όπου εκατοντάδες συμπατριώτες μας συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και συζητήσεις.

Το διήμερο φεστιβάλ στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου για εκπαίδευση, διάλογο και κοινοτική αλληλεπίδραση γύρω από ζητήματα ρατσισμού, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής στην Κύπρο.

Η πρώτη ημέρα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση και τον διάλογο, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εργαστηρίων, συζητήσεων και προβολών. Οι θεματικές περιλάμβαναν τον ρόλο των φεμινιστικών κινημάτων στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, τα νομικά δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων, όπως ζητήματα διαμονής, διεθνούς προστασίας και πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τις εμπειρίες ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις γύρω από τη σχέση μεταξύ δημόσιου λόγου και πολιτικών αποφάσεων, αναδεικνύοντας το πώς οι αφηγήσεις γύρω από τη μετανάστευση μπορούν να επηρεάσουν τόσο την κοινή γνώμη όσο και τη χάραξη πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση, με παρουσίαση εργαλείων αντιρατσιστικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται με νέους.

Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από προβολές ταινιών μικρού μήκους που ανέδειξαν ζητήματα ταυτότητας, ανήκειν και εμπειριών ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε χώρες υποδοχής, καθώς και μια ταινία που επικεντρώνεται στο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων και της εργασιακής εκμετάλλευσης. Η ημέρα συνοδεύτηκε από έντονη συμμετοχή, αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκόμενων. Το πιο σημαντικό όμως; Αναδείχθηκε η άρρηκτη σχέση μεταξύ του δημόσιου λόγου και των πολιτικών αποφάσεων. Είδαμε πώς οι αφηγήσεις τρόμου γύρω από τη μετανάστευση δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη και, τελικά, χαράσσουν πολιτικές αποκλεισμού.

Η δεύτερη ημέρα εστιάζει στον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή της κοινότητας. Περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, δραστηριότητες για παιδιά, φαγητό από διαφορετικές κουλτούρες, καθώς και περίπτερα οργανώσεων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικής ένταξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, όπως χορό, ποίηση και μουσικές εμφανίσεις από διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Η ημέρα θα κορυφωθεί με συναυλίες από τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Tatadana, Fuzz Bus, Julio και ο MC Yinka από την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο Ετινόσα Ερεβμπεναγίε-Τζόνμπουλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Generation for Change CY, “είναι σημαντικό να υλοποιούνται πρωτοβουλίες όπως αυτή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις γύρω από τον ρατσισμό και τη συμπερίληψη γίνονται πιο περιορισμένες. Η δημιουργία χώρων όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν, να αλληλεπιδράσουν και να προβληματιστούν γύρω από κοινές αξίες, όπως η μη διάκριση, η ειρηνική συνύπαρξη και ο εορτασμός της διαφορετικότητας, είναι ουσιαστική για την οικοδόμηση μιας πιο συμπεριληπτικής Κύπρου για όλους”.

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη και το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει μέχρι τις 9 το βράδυ,  είναι ανοιχτό για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στις σελίδες της Generation for Change CY στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

 

 

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Κέιτι Πέρι: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Τζάστιν Τριντό

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

