«Με παράτησε στη μέση του πουθενά» – Τι είναι το «αλπικό διαζύγιο» που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Στο TikTok όμως, το «αλπικό διαζύγιο» έχει αποκτήσει ένα πολύ πιο σκοτεινό περιεχόμενο. Περιγράφει την εγκατάλειψη ενός συντρόφου σε πεζοπορία ή σε απομακρυσμένο φυσικό περιβάλλον, συχνά σε στιγμή έντασης, με αποτέλεσμα ο άλλος να μένει μόνος και εκτεθειμένος.

Η συζήτηση ήρθε στο προσκήνιο μετά από βίντεο της χρήστριας @EverAfterIya, όπου εμφανίζεται να περπατά σε ένα βραχώδες μονοπάτι κλαίγοντας, με λεζάντα που υπονοεί ότι ο σύντροφός της την άφησε πίσω επίτηδες. Το κλιπ γνώρισε τεράστια απήχηση και έδωσε αφορμή σε δεκάδες χρήστες να μοιραστούν αντίστοιχες εμπειρίες, μετατρέποντας τον όρο σε «ετικέτα» για μια συμπεριφορά που, πέρα από προσβλητική, μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνη.

Από ένα διήγημα του 1893, σε σύγχρονη διαδικτυακή «ταμπέλα»

Ο όρος φαίνεται να έχει λογοτεχνική ρίζα και να εντοπίζεται στο διήγημα «An Alpine Divorce» (1893) του Robert Barr, όπου η εγκατάλειψη στο αλπικό τοπίο συνδέεται με σκοτεινή πρόθεση, αναφέρει ο Bruce Y. Lee στο Psychology Today. Στη σύγχρονη εποχή, «αλπικό διαζύγιο» σημαίνει πρακτικά το τέλος μιας σχέσης με τον πιο «ωμό» τρόπο, δηλαδή αφήνοντας τον άλλον μόνο του σε συνθήκες που απαιτούν συνεργασία, ψυχραιμία και φροντίδα.

Και, όσο κι αν στο διαδίκτυο παρουσιάζεται κάποιες φορές σαν «ιστορία ραντεβού που πήγε στραβά», η ουσία δεν είναι ρομαντικό δράμα αλλά ζήτημα ασφάλειας. Θυμίζεται ότι ο ορειβάτης Thomas Plamberger κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αφού άφησε τη φίλη του, Kerstin Gurtner, στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, το βουνό Grossglockner, όπου πέθανε από το κρύο.

Γιατί συμβαίνει

Δεν υπάρχει μία εξήγηση που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, δύο μοτίβα επανέρχονται συχνά:

Έλλειψη ενσυναίσθησης: άνθρωποι που υποτιμούν τον κίνδυνο ή αδυνατούν να μπουν στη θέση του άλλου, όταν αυτός βρίσκεται σε δυσκολία.

Παρορμητικότητα και θυμός: όταν η σύγκρουση «φουσκώνει», κάποιος μπορεί να φύγει για να επιβληθεί ή να τιμωρήσει, χωρίς να μετρήσει τις συνέπειες.

Η λεπτομέρεια που έχει σημασία είναι ότι, ακόμη κι αν κάποιος «ήθελε απλώς να φύγει», σε ένα βουνό ή μονοπάτι η εγκατάλειψη δεν είναι μια συνηθισμένη αποχώρηση. Μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική απειλή για τη ζωή.

Τι μπορείτε να κάνετε σε όποια πλευρά και αν βρίσκεστε

Αν μια ένταση εκτροχιάζεται στη φύση, η προτεραιότητα είναι μία. Να βγουν και οι δύο με ασφάλεια:

Πατήστε «παύση» στη σύγκρουση.

Συμφωνήστε σε έναν πρακτικό στόχο: επιστροφή σε ασφαλές σημείο, με ευνοϊκές συνθήκες.

Αν χρειάζεται, καλέστε βοήθεια ή ενημερώστε τρίτο πρόσωπο (ιδίως αν το μονοπάτι είναι δύσκολο ή απομονωμένο).

Από την άλλη πλευρά, αν νιώθετε ότι πρόκειται να σας εγκαταλείψουν, καλό είναι να θυμάστε ότι η ψυχραιμία είναι εργαλείο επιβίωσης. Αν δείτε ότι ο άλλος απομακρύνεται ή γίνεται απειλητικός:

Σταματήστε την αντιπαράθεση.

Εστιάστε στον προσανατολισμό: νερό, σήμα κινητού, χάρτης/μονοπάτι, πλησιέστερο σημείο επιστροφής.

Ζητήστε βοήθεια έγκαιρα. Μην περιμένετε να χειροτερέψουν οι συνθήκες.

Μπορεί κάποιος να προλάβει ένα «αλπικό διαζύγιο»;

Το «αλπικό διαζύγιο» δεν αποφεύγεται με ατάκες, αλλά με – όσο το δυνατόν περισσότερη – πρόνοια και παρατήρηση. Δεν είναι ρεαλιστικό να ρωτήσει κανείς τον (υποψήφιο) σύντροφο και συνοδοιπόρο του ευθέως «θα με εγκατέλειπες στη κορυφή ενός βουνού;». Όμως, υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορούν να φανούν χρήσιμες:

Μέχρι να εμπιστευτείτε πραγματικά κάποιον, μην μπαίνετε μαζί του σε καταστάσεις χωρίς «έξοδο».

Να έχετε πάντα (και ένα) δικό σας σχέδιο επιστροφής (χάρτης, offline οδηγίες, ενημέρωση τρίτων για τη διαδρομή).

Προσέξτε τα σημάδια: αδιαφορία όταν δυσκολεύεστε, «τιμωρητικές» αντιδράσεις, έλλειψη αυτοελέγχου, επαναλαμβανόμενη απαξίωση.

Πίσω από τον «ελκυστικό» τίτλο, το «αλπικό διαζύγιο» περιγράφει μια συμπεριφορά που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του κακού ραντεβού. Aφορά στην εγκατάλειψη σε ένα περιβάλλον, όπου η συνεργασία συνιστά τον νούμερο ένα κανόνα ασφαλείας. Και αυτό, στοιχείο μιας υγιούς σχέσης δεν είναι.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr