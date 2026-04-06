7 συνήθειες που πρέπει να αποφύγεις μετά τις 7 απόγευμα: Τις μισές τις κάνεις σίγουρα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οι άνθρωποι τείνουν να αγνοούν τη σημασία των ωρών μετά το τέλος των υποχρεώσεων - εκείνων των «ήσυχων» βραδινών στιγμών - για την υγεία της καρδιάς.

Οι επιλογές που κάνουμε εκείνη την ώρα δεν είναι απλώς συνήθειες χαλάρωσης, αλλά καθοριστικοί παράγοντες για το πώς αναρρώνει και επαναρυθμίζεται ο οργανισμός. Ακολουθούν επτά συνήθειες που είναι καλό να αποφεύγετε συστηματικά μετά τις 7 μ.μ.

Φαγητό αργά το βράδυ

Ο μεταβολισμός λειτουργεί με βάση τους κιρκάδιους ρυθμούς. Το βράδυ, η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται, καθιστώντας το σώμα λιγότερο αποτελεσματικό στην επεξεργασία της γλυκόζης και των λιπών. Έτσι, τα γεύματα αργά το βράδυ έχουν συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα σακχάρου και μεγαλύτερη πιθανότητα φλεγμονών. Αντίθετα, η κατανάλωση φαγητού νωρίτερα μέσα στη μέρα φαίνεται να υποστηρίζει μια πιο υγιή αρτηριακή πίεση και την καρδιαγγειακή υγεία.



Έντονη άσκηση

Η άσκηση είναι σε γενικές γραμμές ευεργετική, όμως η σωστή χρονική στιγμή έχει μεγάλη σημασία. Οι σκληρές προπονήσεις αργά το βράδυ διατηρούν τη κορτιζόλη σε υψηλά επίπεδα και εμποδίζουν το σώμα να χαλαρώσει - πράγμα που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου και να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό. Αν είναι εφικτό, προτιμήστε μια πιο ήπια φυσική δραστηριότητα τις βραδινές ώρες.

Αγχωτικές τηλεοπτικές εκπομπές

Το νευρικό σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν το στρες προέρχεται από μια πραγματική κατάσταση ή μια τηλεοπτική εκπομπή. Αγχωτικοί αθλητικοί αγώνες, πολιτικές εκπομπές και έντονα ριάλιτι μπορούν να αυξήσουν τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση. Έρευνες δείχνουν ότι το έντονο και χρόνιο στρες συνδέεται με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία - ένα από τα πρώτα στάδια της καρδιαγγειακής νόσου. Μάλιστα, σε άτομα με υποκείμενο κίνδυνο, το έντονο συναισθηματικό στρες μπορεί να προκαλέσει ακόμη και καρδιακά επεισόδια.



Κατανάλωση αλκοόλ

Αν και φαίνεται χαλαρωτικό, το αλκοόλ στην πραγματικότητα διαταράσσει την ξεκούραση και τον ύπνο. Ακόμη και η μέτρια κατανάλωσή του το βράδυ καταστέλλει τον ύπνο REM, επηρεάζει τη μελατονίνη και αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό. Επιπλέον, εμποδίζει τη φυσιολογική πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας - κάτι που σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Έντονος φωτισμός και σκληρά LED

Το έντονο μπλε φως μετά τη δύση του ήλιου καταστέλλει τη μελατονίνη - την ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο και συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς. Μάλιστα, η νυχτερινή έκθεση στο δυνατό φως έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Προτιμήστε έναν θερμό και απαλό φωτισμό.



Συναισθηματικά φορτισμένες συζητήσεις

Ο θυμός και το έντονο στρες έχουν πραγματικές καρδιαγγειακές συνέπειες: αυξάνουν την κορτιζόλη, επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό και μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και αρρυθμίες. Αν μια συζήτηση μπορεί να περιμένει, είναι προτιμότερο να γίνει την επόμενη μέρα.

Έκθεση σε οθόνες

Κινητά, tablet και τηλεοράσεις εκπέμπουν μπλε φως, το οποίο μπορεί να εμποδίσει την παραγωγή μελατονίνης. Αυτό οδηγεί σε καθυστερημένη έναρξη του ύπνου και μειωμένη ποιότητά του. Η χρόνια έλλειψη ποιοτικού ύπνου έχει συνδεθεί με υπέρταση, φλεγμονές και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

