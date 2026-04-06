ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 16χρονης από το σπίτι της στη Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 06.04.2026 - 19:02
Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της ΑΤΙΛΕ ΜΕΧΜΕΤ, 16 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 5/04/2026 από την οικία της στη Λεμεσό.

Η 16χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.50 μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με καστανόξανθα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε φόρμα και κοντομάνικη φανέλα, χρώματος τιγρέ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

ΠτΔ μετά από συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Υπάρχει πρόοδος σε κάποια θέματα - Ανταλλάξαμε απόψεις για ΜΟΕ»

Ολομέλεια: Ψηφίστηκαν ομόφωνα ν/σ και προτάσεις νόμου για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

VIDEO: USB με 800 μηνύματα στα «χέρια» των Αρχών για την υπόθεση της «Σάντυ» - Παρέδωσε στην Αστυνομία γραπτό κείμενο ο Κληρίδης

«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

Ολομέλεια: Ψηφίστηκαν ομόφωνα ν/σ και προτάσεις νόμου για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών

Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Προσοχή: Παραπλανητική ανάρτηση εμφανίζεται ως ανακοίνωση της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες

LIVE: Το Ιράν απάντησε στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, ζητά μόνιμο τέλος του πολέμου, νέο πρωτόκολλο για το Ορμούζ και άρση κυρώσεων

