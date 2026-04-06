Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 16χρονης από το σπίτι της στη Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

Η 16χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.50 μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με καστανόξανθα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε φόρμα και κοντομάνικη φανέλα, χρώματος τιγρέ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.