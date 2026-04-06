ΠτΔ μετά από συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Υπάρχει πρόοδος σε κάποια θέματα - Ανταλλάξαμε απόψεις για ΜΟΕ»
ΠτΔ μετά από συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Υπάρχει πρόοδος σε κάποια θέματα - Ανταλλάξαμε απόψεις για ΜΟΕ»

 06.04.2026 - 18:53
Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς και ζητήσαμε από τους διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα μπορούν να ολοκληρωθούν, είπε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν μια καλή συνάντηση, οφείλω να το αναφέρω. Συζητήσαμε εν εκτάσει θέματα ουσίας, όλα αυτά που ο ΓΓ των ΗΕ μου επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαμε στις Βρυξέλλες, αυτή την πολιτική βούληση να δούμε συγκεκριμένες εξελίξεις. Έχει ένα σχεδιασμό στο μυαλό του τον οποίο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης. Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση του ΓΓ και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα».

Πρόσθεσε ότι με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, «ανταλλάξαμε και κάποιες απόψεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς και ζητήσαμε από τους διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα μπορούν να ολοκληρωθούν. Υπάρχει πρόοδος, οφείλω να το αναφέρω, σε κάποια από αυτά και θα υπάρξει νέα συνάντηση περί τα τέλη Απριλίου».

Σε ερώτηση για τον χρονικό ορίζοντα αυτών των εξελίξεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο ΓΓ ήδη άρχισε να εργάζεται μακριά από τη δημοσιότητα, έτσι ώστε να πετύχουμε έναν σημαντικό, τον πιο σημαντικό, στόχο, για αυτό γίνονται όλες αυτές οι συναντήσεις, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο ΓΓ των ΗΕ επεξεργάζεται έγγραφο το οποίο θα θέσει στο τραπέζι για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και ερωτηθείς αν θα γίνει αυτό σε διαβούλευση με τις πλευρές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχω μιλήσει για έγγραφο που θα ετοιμάσει ο ΓΓ. Ο ΓΓ είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές και στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Και αυτή τη βούληση του ΓΓ είναι κάτι που χαιρετίζουμε, ήταν κάτι που επιδιώκαμε και χαίρομαι που υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά σήμερα μετά από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μας στην ανακοίνωση των ΗΕ».

Ερωτηθείς σε ποια θέματα σημειώθηκε πρόοδος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «με απόλυτη ειλικρίνεια, έχουμε συμφωνήσει να μην αναφερθούμε δημόσια σε ποια συγκεκριμένη, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχει πρόοδος σε κάποια, όχι σε όλα, αλλά σε κάποια από αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς, που προτείναμε εμείς, που πρότεινε η τουρκοκυπριακή πλευρά, υπάρχει πρόοδος και έχουμε δώσει οδηγίες στους διαπραγματευτές, έτσι ώστε στην επόμενη συνάντηση να μπορούμε να ανακοινώσουμε και πιο συγκεκριμένα την κατάληξη σε κάποια από αυτά». 

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 16χρονης από το σπίτι της στη Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

