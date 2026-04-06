Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν των ΗΕ οι ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Όπως σημειώνεται, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και της πορείας προς τα εμπρός. Επίσης, χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Προστίθεται ότι ανασκόπησαν επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους με στόχο την οριστικοποίηση των εναπομεινάντων ζητημάτων.

Τέλος, οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά μέχρι τα τέλη Απριλίου με σκοπό να κάνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, καταλήγει το ανακοινωθέν.

