Διασώθηκαν οι 41 εργάτες που παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο στην Ουκρανία

O Πασέτσνικ δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο ανθρακωρυχείο και οι εργάτες μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι κανένας από τους ανθρακωρύχους δεν τραυματίσθηκε και κανένας δεν χρειάσθηκε ιατρική περίθαλψη.



Νωρίτερα ο Πασέτσνικ είχε δηλώσει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν υποσταθμό που τροφοδοτεί με ρεύμα το ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οι ανθρακωρύχοι στις στοές, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.

Το Κίεβο δεν σχολίασε το περιστατικό.

