VIDEO: USB με 800 μηνύματα στα «χέρια» των Αρχών για την υπόθεση της «Σάντυ» - Παρέδωσε στην Αστυνομία γραπτό κείμενο ο Κληρίδης

«Είναι σε κατάσταση σύγχυσης, αλλά όπως με ενημέρωσε δεν έχει αλλάξει γνώμη. Όμως, είμαι σίγουρος ότι με όλο αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί, πρέπει και η ίδια να αμφιταλαντεύεται. Η ίδια είναι κάτω από το καθεστώς φόβου», ανέφερε ο Δικηγόρος της «Σάντυ», Νίκος Κληρίδης.

Η Αστυνομία αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τα όσα ισχυρίζεται η 45χρονη γυναίκα. Εκτιμά ότι τα όσα είπε ήταν αποτέλεσμα πίεσης, εξαιτίας του σάλου που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Για παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού, κάνει λόγο ο Μακάριος Δρουσιώτης, πυροβολώντας κατά της Αστυνομίας.

«Πρώτα η Αστυνομία διάρρευσε την πληροφορία ότι η Σάντυ μίλησε και είπε ότι είναι πλαστά. Μετά ένιψε και λίγο τα χέρια της. Ούτε η KGB δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σενάριο. Παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού, τροφή στα διάφορα τρολ. Δεν σώζεται με αυτά η παρτίδα».

Στο Αρχηγείο ο Κληρίδης

Ο δικηγόρος της «Σάντυ» Νίκος Κληρίδης, πέρασε το απόγευμα για δεύτερη φορά από το Σάββατο το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας, παραδίδοντας usb μαζί με γραπτό κείμενο, με περίπου 800 μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο Δικαστής με διάφορα πρόσωπα και περιλαμβάνονταν στο αρχείο της «Σάντυ».

«Είναι πάρα πολλά και πρέπει να τα ελέγξουμε προτού δοθούν. Έχω πάρει και την έμμεση συγκατάθεσή της. Με πήρε τηλέφωνο, της είπα ότι πρέπει να δοθούν, διότι αν δεν δοθούν υπάρχει ο τρόπος μέσω Δικαστηρίου να εκδοθεί διάταγμα έρευνας που θα με εξαναγκάζει να τα δώσω».

Νίκος Κληρίδης – Δικηγόρος «Σάντυ»

Κλειδί στην διαλεύκανση της υπόθεσης, είναι η επαλήθευση της γνησιότητας των μηνυμάτων που ανταλλάγησαν.

«Τα screen shots δεν είναι πρωτογενές ψηφιακό τεκμήριο από συσκευή που μπορεί να ελεγχθεί. Από τη δικανική έρευνα μπορεί ακόμη να φανεί αν σβήστηκαν μηνύματα και πότε», σημείωσε ο Δικανικός Αναλυτής, Ντίνος Παστός

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση τρέχουν και αναμένεται η λήψη καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που φέρονται να αντάλλαξαν sms με τον πρώην δικαστή.

«Υπάρχει ανακριτική ομάδα στο Αρχηγείο που ασχολείται με τη διερεύνηση των όσων αναφέρει ο κύριος Δρουσιώτης και υπάρχει και ομάδα στο ΤΑΕ Λευκωσίας που ασχολείται με τις υπόλοιπες καταγγελίες», δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος.

Μέχρι αύριο το απόγευμα ο Θεμιστός Αρναούτης, αναμένεται να υποβάλει μια πρώτη προκαταρτική έκθεση για την υπόθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, η οποία θα κρίνει και την απόφαση για κατάθεση ή όχι εκ μέρους του πρότασης στο Υπουργικό της Τετάρτης, για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση.

