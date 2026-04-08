ΤΖΟΚΕΡ: Πασχαλινός «σεισμός» με νέο Τζακ-ποτ – Το αστρονομικό ποσό που μοιράζει τη Μεγάλη Τετάρτη

Πλέον, οι παίκτες προετοιμάζονται για τη μεγάλη κλήρωση της Μεγάλης Τετάρτης (08/04/2026), όπου οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον €4.100.000!

Χαμόγελα στη δεύτερη κατηγορία

Παρά το Τζακ-ποτ στους «5+1», η τύχη χτύπησε την πόρτα σε έναν παίκτη στη δεύτερη κατηγορία (5άρια). Το τυχερό δελτίο κερδίζει €100.000,00, κάνοντας το φετινό Πάσχα σίγουρα αξέχαστο.

Η κληρωτίδα της Μεγάλης Τρίτης έβγαλε τους εξής αριθμούς: 6, 18, 34, 42, 45 και τζόκερ ο αριθμός 7.