Ανησυχίες για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόμενες περικοπές μετά το Πάσχα – Προειδοποιήσεις και αιχμές από τον Πρόεδρο της ΕΠΟΠΑΗ

Όπως επεσήμανε, ένα από τα βασικά προβλήματα εντοπίζεται στον σταθμό παραγωγής της Δεκέλειας, όπου εξακολουθούν να λειτουργούν πεπαλαιωμένες μονάδες, οι οποίες είναι τόσο κοστοβόρες όσο και ρυπογόνες. Η αντικατάστασή τους, σημείωσε, δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική ανάγκη αλλά και κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, ενόψει και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που τίθενται για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, αναφορά έγινε και στις παλαιές μονάδες 1, 2 και 3 στον σταθμό του Βασιλικού, οι οποίες επίσης δημιουργούν ζητήματα αξιοπιστίας. Σύμφωνα με τον κ. Ταφούνα, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις ώστε είτε να αντικατασταθούν είτε να ενισχυθούν, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του συστήματος.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι από πλευράς της Αρχής Ηλεκτρισμού έχουν ήδη γίνει ενέργειες και σχεδιασμοί, ωστόσο άφησε σαφείς αιχμές προς την Πολιτεία. Όπως ανέφερε, ο Οργανισμός έχει επενδύσει σημαντικά ποσά βάσει κρατικών προγραμματισμών, οι οποίοι τελικά δεν υλοποιήθηκαν όπως αναμενόταν. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χωρίς ξεκάθαρη στήριξη από το Κράτος στις βασικές και κρίσιμες υποδομές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο περικοπών στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετά το Πάσχα, ένα σενάριο που –όπως εξήγησε– συνδέεται άμεσα με την οριακή επάρκεια του συστήματος. Ήδη από πέρσι είχαν καταγραφεί σχετικές προειδοποιήσεις από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ενώ φέτος η κατάσταση επιβαρύνεται από την περαιτέρω γήρανση του εξοπλισμού.

«Το σύστημα θα λειτουργήσει με ακόμη ένα χρόνο πιο γερασμένα μηχανήματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται «υπεράνθρωπη προσπάθεια» για τη συντήρηση και διαθεσιμότητά τους. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο βλαβών, ειδικά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή ακραίων καιρικών φαινομένων.

Καταλήγοντας, ο κ. Ταφούνας υπογράμμισε ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, η Κύπρος δεν διαθέτει σήμερα το επίπεδο ενεργειακής επάρκειας που θα έπρεπε, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη άμεσων και συντονισμένων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

