Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, το κίνημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως δικαστήριο ούτε να υιοθετήσει τυφλά τη θέση του υποψηφίου του ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα, καθώς κάτι τέτοιο θα το έφερνε σε άμεση σύγκρουση με την απαίτηση της κοινωνίας για πλήρη και διαφανή διερεύνηση. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως αν το «Άλμα» δεν έπαιρνε αποστάσεις, θα βρισκόταν σε κατάσταση ηθικής αυτοφίμωσης, στερούμενο το δικαίωμα να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ή την αστυνομία για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη διαφορά μεταξύ ποινικής και πολιτικής ευθύνης. Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι, ακόμη και αν τα μηνύματα αποδειχθούν αυθεντικά, ενδεχομένως να μην προκύπτει κάτι ποινικά κολάσιμο για τον Δημήτρη Παπαδάκη, ωστόσο η πολιτική συμπεριφορά που αναδεικνύεται δεν συνάδει με τις αρχές του κινήματος. Η ανάγκη να παρουσιαστεί ένα ψηφοδέλτιο χωρίς καμία «σκιά» προς τους ψηφοφόρους ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην απόφαση της Γραμματείας, η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία μετά από έντονο προβληματισμό.

Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις για τη δική του θέση και τις συγκρίσεις που γίνονται με την προσωπική του δικαστική περιπέτεια, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι στην περίπτωση του κ. Παπαδάκη το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα και το σύννεφο των αναπάντητων ερωτημάτων. Ενώ για τον ίδιο υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση που οι πολίτες μπορούν να διαβάσουν και να κρίνουν, στην προκειμένη περίπτωση η κοινωνία είναι «ζαλισμένη» από τις διαρροές και τις αλληλοκατηγορίες, καθιστώντας επιβεβλημένη την παρέμβαση ποινικών ανακριτών για να λάμψει η αλήθεια.