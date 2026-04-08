Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν γινόταν να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» – Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» με τον Δημήτρη Παπαδάκη

 08.04.2026 - 09:27
Καθοριστικές απαντήσεις για τον αποκλεισμό του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του κινήματος «Άλμα» έδωσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, το κίνημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως δικαστήριο ούτε να υιοθετήσει τυφλά τη θέση του υποψηφίου του ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα, καθώς κάτι τέτοιο θα το έφερνε σε άμεση σύγκρουση με την απαίτηση της κοινωνίας για πλήρη και διαφανή διερεύνηση. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως αν το «Άλμα» δεν έπαιρνε αποστάσεις, θα βρισκόταν σε κατάσταση ηθικής αυτοφίμωσης, στερούμενο το δικαίωμα να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ή την αστυνομία για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη διαφορά μεταξύ ποινικής και πολιτικής ευθύνης. Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι, ακόμη και αν τα μηνύματα αποδειχθούν αυθεντικά, ενδεχομένως να μην προκύπτει κάτι ποινικά κολάσιμο για τον Δημήτρη Παπαδάκη, ωστόσο η πολιτική συμπεριφορά που αναδεικνύεται δεν συνάδει με τις αρχές του κινήματος. Η ανάγκη να παρουσιαστεί ένα ψηφοδέλτιο χωρίς καμία «σκιά» προς τους ψηφοφόρους ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην απόφαση της Γραμματείας, η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία μετά από έντονο προβληματισμό.

Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις για τη δική του θέση και τις συγκρίσεις που γίνονται με την προσωπική του δικαστική περιπέτεια, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι στην περίπτωση του κ. Παπαδάκη το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα και το σύννεφο των αναπάντητων ερωτημάτων. Ενώ για τον ίδιο υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση που οι πολίτες μπορούν να διαβάσουν και να κρίνουν, στην προκειμένη περίπτωση η κοινωνία είναι «ζαλισμένη» από τις διαρροές και τις αλληλοκατηγορίες, καθιστώντας επιβεβλημένη την παρέμβαση ποινικών ανακριτών για να λάμψει η αλήθεια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανησυχίες για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόμενες περικοπές μετά το Πάσχα – Προειδοποιήσεις και αιχμές από τον Πρόεδρο της ΕΠΟΠΑΗ

 08.04.2026 - 09:24
Επόμενο άρθρο

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης η Μαρία Κωνσταντάρου: Η συγκλονιστική στιγμή που το αποκαλύπτει στην κάμερα

 08.04.2026 - 09:39
Σκιές πάνω από τη Δικαιοσύνη συγκλονίζουν το κράτος - Οι καταγγελίες Δρουσιώτη και οι φόβοι του Νίκου Κληρίδη - Αποφασίζει το υπουργικό για ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα