Ο Όμιλος Alshaya αποκτά τη δικαιοχρησία του δικτύου καταστημάτων Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο και αναλαμβάνει ως νέος αποκλειστικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής της αλυσίδας

Η αλυσίδα Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002, αριθμεί σήμερα 30 σημεία στην Ελλάδα και 18 στην Κύπρο, απασχολώντας περίπου 500 εργαζομένους.

Ο Όμιλος Alshaya συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους και μακροβιότερους αδειοδοτημένους συνεργάτες της εταιρείας παγκοσμίως. Από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στο Κουβέιτ το 1999, λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 2.000 καταστήματα σε 13 χώρες, εξυπηρετώντας καθημερινά πάνω από ένα εκατομμύριο πελάτες.

Ο Saleh Alshaya, Πρόεδρος των Starbucks στην Alshaya Group, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας μέσω του δικτύου καταστημάτων Starbucks. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους νέους μας συναδέλφους, διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών μας, ώστε να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους καφέ Starbucks σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την επιχείρησή μας και προσβλέπουμε σε ένα δυναμικό μέλλον»

Ο Duncan Moir, Πρόεδρος της Starbucks EMEA, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Όμιλο Alshaya, ώστε να φέρουμε τα Starbucks σε ακόμη περισσότερους λάτρεις του καφέ σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μαρινόπουλου για τη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία των τελευταίων 24 ετών. Ως ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές δικαιοχρησίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος αδειοδοτημένος συνεργάτης μας, o Όμιλος Alshaya διαθέτει τα εχέγγυα για να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία Starbucks στην περιοχή και να την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες».

Ο Γιάννης Μαρινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μαρινόπουλου πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους υποστήριξή από το 2002. Εύχομαι στον Όμιλο Alshaya κάθε επιτυχία. Παράλληλα, ευχαριστούμε τον Όμιλο Starbucks για τη μακροχρόνια υποστήριξη, συνεργασία και εμπιστοσύνη που έδειξε στην οικογένεια Μαρινόπουλου τα τελευταία 24 χρόνια».

Υπό τη νέα ηγεσία της Jacqueline Delpippo, Business Manager της Starbucks Ελλάδας & Κύπρου στον Όμιλο Alshaya, άμεση προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση μίας ομαλής μετάβασης και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του δικτύου καταστημάτων Starbucks.

Σε επόμενο στάδιο, το δίκτυο Starbucks σε Ελλάδα & Κύπρο του Ομίλου Alshaya θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, εξετάζοντας παράλληλα ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στην περιοχή.

Η νέα λειτουργική οντότητα θα φέρει την επωνυμία «Alshaya Hellas SMSA» στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Murgab Cyprus Ltd».

Σχετικά με τον όμιλο Alshaya Group

Ο Όμιλος Alshaya είναι μια δυναμική οικογενειακή επιχείρηση, που ιδρύθηκε στο Κουβέιτ το 1890. Με σταθερή πορεία ανάπτυξης και καινοτομίας, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους φορείς διαχείρισης δικαιοχρησίας εμπορικών σημάτων παγκοσμίως, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 50 διεθνή brands.

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Alshaya εκτείνεται στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική (MENA), την Τουρκία και την Ευρώπη, με περισσότερα από 3.500 καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και χώρους αναψυχής. Παράλληλα, διαθέτει ισχυρή παρουσία στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής τροφίμων, καθώς και πάνω από 125 ψηφιακές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πιστότητας λιανικής στην περιοχή, το Aura.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς κλάδους, όπως Μόδα, Τρόφιμα, Υγεία και Ομορφιά, Φαρμακείο, καθώς και Φιλοξενία και Ψυχαγωγία. Περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι του Ομίλου Alshaya μοιράζονται τη δέσμευση για την παροχή κορυφαίας εξυπηρέτησης και υψηλού επιπέδου εμπειριών προς τους πελάτες.

Από εμβληματικά καταστήματα και εστιατόρια σε μεγάλα εμπορικά κέντρα έως τοπικά καφέ, drive-thrus και online αγορές, ο Όμιλος Alshaya προσφέρει εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, μέσα από τα brands που αγαπούν, με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν - μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: Starbucks, American Eagle, Foot Locker, Victoria’s Secret, H&M, Bath & Body Works, Charlotte Tilbury, Raising Cane’s, Shake Shack, Chipotle, Primark και Ulta Beauty.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Alshaya, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του: www.alshaya.com

Για ερωτήσεις Μέσων Ενημέρωσης: diala.nahle@alshaya.com

Σχετικά με τη Starbucks

Από το 1971, η Starbucks Coffee Company δεσμεύεται για την υπεύθυνη προμήθεια και καβούρδισμα υψηλής ποιότητας καφέ arabica. Σήμερα, με περισσότερα από 40.000 εταιρικά και αδειοδοτημένα καταστήματα καφέ παγκοσμίως, καθώς και αυξανόμενη παρουσία σε συσκευασμένα καταναλωτικά προϊόντα, αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή καφέ υψηλής ποιότητας διεθνώς. Μέσα από τη διαρκή προσήλωσή μας στην αριστεία και τις θεμελιώδεις αρχές μας, φέρνουμε την μοναδική Εμπειρία Starbucks σε κάθε πελάτη, μέσα από κάθε φλιτζάνι.

Στοιχεία επικοινωνίας: press@starbucks.com