Louis Travel: Ανακοίνωσε την ανανέωση της διεθνούς πιστοποίησης GREEN OFFICES για το 2026

Η πιστοποίηση αυτή απονέμεται από τον οργανισμό CYMEPA σε εταιρείες που εφαρμόζουν και τηρούν κριτήρια που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού, ανακύκλωση υλικών, ενσωμάτωση πράσινων πολιτικών στις καθημερινές τους λειτουργίες και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αειφορίας.

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της εταιρείας Louis Travel και στην εκπαίδευση του προσωπικού ήταν οι σύμβουλοι της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, GROW Sustainability Consulting.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το 2025, η LOUIS TRAVEL μετά από συλλογική και συστηματική προσπάθεια, κατάφερε να μειώσει την συνολική κατανάλωση ενέργειας της κατά 19%, την κατανάλωση νερού κατά 10%, του χαρτιού κατά 15% και των καυσίμων κίνησης κατά 19%.

Η Εταιρεία και οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να συνεχίσουν τις πράσινες πρακτικές και να ενισχύσουν τον θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.