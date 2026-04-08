Louis Travel: Ανακοίνωσε την ανανέωση της διεθνούς πιστοποίησης GREEN OFFICES για το 2026
 08.04.2026 - 09:53
Η εταιρεία LOUIS TRAVEL LTD (μέλος του Ομίλου Εταιρειών LOUIS), ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανανέωση της διεθνούς πιστοποίησης GREEN OFFICES για το έτος 2026.

Η πιστοποίηση αυτή απονέμεται από τον οργανισμό CYMEPA σε εταιρείες που εφαρμόζουν και τηρούν κριτήρια που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού, ανακύκλωση υλικών, ενσωμάτωση πράσινων πολιτικών στις καθημερινές τους λειτουργίες και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αειφορίας.

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της εταιρείας Louis Travel και στην εκπαίδευση του προσωπικού ήταν οι σύμβουλοι της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, GROW Sustainability Consulting.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το 2025, η  LOUIS TRAVEL μετά από συλλογική και συστηματική προσπάθεια, κατάφερε να μειώσει την συνολική κατανάλωση ενέργειας της κατά 19%, την κατανάλωση νερού κατά 10%, του χαρτιού κατά 15% και των καυσίμων κίνησης κατά 19%.

Η Εταιρεία και οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να συνεχίσουν τις πράσινες  πρακτικές και να ενισχύσουν τον θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Η υπόθεση που συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες την κυπριακή κοινωνία δεν είναι απλώς ακόμη ένα σκάνδαλο. Είναι μια δοκιμασία για την ίδια τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη. Οι καταγγελίες που έφερε στο φως ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό μείγμα διαφθοράς, φόβου και θεσμικών κενών που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

