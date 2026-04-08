Ένας κορυφαίος καλλιτέχνης από την Ελλάδα έρχεται φέτος στον Κατακλυσμό Πρωταρά για μία μεγάλη δωρεάν συναυλία

Μετά από μια σεζόν γεμάτη sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και τις εμφανίσεις του στην Κύπρο που γνώρισαν τεράστια επιτυχία, ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με μια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή από την Panik Live Productions. Στο πλευρό του, ένα εντυπωσιακό show που συνδυάζει συναίσθημα, ενέργεια και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Καθηλωτικός επί σκηνής, με μια φωνή που αγγίζει απευθείας την καρδιά και ένα ρεπερτόριο γεμάτο hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, ο Φέρρης υπόσχεται μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Όπως αναφέρει δημοσίευσμα του CheckInCyprus, το επόμενο μεγάλο ραντεβού δίνεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, στο πλαίσιο του Κατακλυσμού Πρωταρά που διοργανώνει κάθε χρόνο με τεράστια επιτυχία ο Δήμος Παραλιμνίου- Δερύνειας, στην πλατεία εκδηλώσεων του Κατακλυσμού στον Πρωταρά (χώρος στάθμευσης παραλίας Fig Tree Bay).

Ένα live που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό και να γίνει ένα από τα πιο δυνατά highlights του καλοκαιριού!

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν.

Πηγή: checkinCyprus