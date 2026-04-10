Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος μετά την άγρια δολοφονία μητέρας δύο παιδιών από παράνομο μετανάστη - Tη χτύπησε στο κεφάλι με σφυρί – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

 10.04.2026 - 10:12
Έντονες αντιδράσεις που έφτασαν μέχρι τον Λευκό Οίκο προκάλεσε η άγρια δολοφονία μιας 51χρονης μητέρας δύο παιδιών από 40χρονο παράνομο μετανάστη.

Το θύμα της δολοφονίας ήταν υπάλληλος σε βενζινάδικο στη Φλόριντα που διαμαρτυρήθηκε όταν είδε τον 40χρονο Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο πολύ σκληρό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, φαίνεται ο 40χρονος να πλησιάζει την γυναίκα και να την χτυπάει επανειλημμένα με σφυρί στο κεφάλι.

Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο από τα χτυπήματα που δέχθηκε με τοπ σφυρί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο 40χρονος από την Αϊτή συνελήφθη λίγη ώρα μετά την δολοφονική επίθεση και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης έφτασε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία του είχε χορηγήσει Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «ζώο» τον 40χρονο κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο άγρια ​​πράγματα που θα δείτε ποτέ».

«Προς τους συναδέλφους μου Ρεπουμπλικάνους, και ειλικρινά σε όλους τους Αμερικανούς που βασίζονται στην κοινή λογική, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ότι ο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα μετέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε χωματερή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια αυτής της αθώας γυναίκας. Θα διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί γρήγορη και αυστηρή ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε αυτήν την υπόθεση!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος, μάλιστα, σημείωσε δεν θα συνιστούσε σε κάποιον να δει το βίντεο των στο οποίο έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του θύματος, αλλά θεώρησε ότι «είχε την υποχρέωση να το ανεβάσει, ώστε ο κόσμος να δει τι προστατεύουν οι Δημοκρατικοί».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  10.04.2026 - 08:37
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα