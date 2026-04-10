«STOP» Υπουργείου Δικαιοσύνης στις προεκλογικές επισκέψεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική
«STOP» Υπουργείου Δικαιοσύνης στις προεκλογικές επισκέψεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική

 10.04.2026 - 10:02
Με μια αυστηρή παρέμβαση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως βάζει οριστικό «φρένο» στις επισκέψεις υποψηφίων και τις προεκλογικές δραστηριότητες εντός των κρατικών υπηρεσιών.

Με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν κινήσεις προεκλογικού χαρακτήρα, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει πως η στάση του είναι αδιαπραγμάτευτη και η συμμόρφωση υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη διαβιβαστεί έγκαιρα ρητές οδηγίες προς τις ηγεσίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Φυλακών. Το Υπουργείο υπογραμμίζει με έμφαση ότι τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, παραμένοντας μακριά από οποιαδήποτε κομματική παρέμβαση ή προεκλογική σκοπιμότητα που θα μπορούσε να πλήξει το κύρος τους.

Η προειδοποίηση του Υπουργείου συνοδεύεται από την επισήμανση ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες θα τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε ότι ήδη έχει εντοπιστεί και εξετάζεται συγκεκριμένο περιστατικό που σημειώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ρεκόρ ζέστης: Γιατί η επιστροφή του Ελ Νίνιο τρομάζει τους ειδικούς

Σάλος μετά την άγρια δολοφονία μητέρας δύο παιδιών από παράνομο μετανάστη - Tη χτύπησε στο κεφάλι με σφυρί – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

