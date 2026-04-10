«STOP» Υπουργείου Δικαιοσύνης στις προεκλογικές επισκέψεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική

Με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν κινήσεις προεκλογικού χαρακτήρα, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει πως η στάση του είναι αδιαπραγμάτευτη και η συμμόρφωση υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη διαβιβαστεί έγκαιρα ρητές οδηγίες προς τις ηγεσίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Φυλακών. Το Υπουργείο υπογραμμίζει με έμφαση ότι τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, παραμένοντας μακριά από οποιαδήποτε κομματική παρέμβαση ή προεκλογική σκοπιμότητα που θα μπορούσε να πλήξει το κύρος τους.

Η προειδοποίηση του Υπουργείου συνοδεύεται από την επισήμανση ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες θα τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε ότι ήδη έχει εντοπιστεί και εξετάζεται συγκεκριμένο περιστατικό που σημειώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.