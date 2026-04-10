ΑρχικήΔιεθνή
Ρεκόρ ζέστης: Γιατί η επιστροφή του Ελ Νίνιο τρομάζει τους ειδικούς

 10.04.2026 - 09:46
Η θερμοκρασία στους ωκεανούς τον περασμένο μήνα έφθασε σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, σε μια ένδειξη πιθανής επιστροφής του φυσικού φαινομένου αύξησης της θερμοκρασίας Ελ Νίνιο, που έρχεται να προστεθεί στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες.

Η θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών ήταν 20,97° Κελσίου τον Μάρτιο (εξαιρουμένων των πολικών ζωνών), ένα δέκατο του βαθμού κάτω από το ρεκόρ του Μαρτίου του 2024. Και ο μέσος όρος συνεχίζει να αυξάνεται τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus.

Η πιο πρόσφατη εκδήλωση του φαινομένου Ελ Νίνιο, το 2023 και το 2024, κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο αντιστοιχεί στην περιοδική, μεγάλης κλίμακας αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων σε τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, που επηρεάζει ως αλυσιδωτή αντίδραση το παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.

Η θερμοκρασία των ωκεανών «αποτελεί ένδειξη πιθανής μετάβασης σε συνθήκες Ελ Νίνιο», σύμφωνα με το Copernicus.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ έχει ήδη εκτιμήσει ότι η επιστροφή του είναι πιθανή φέτος, ενώ εξασθενεί το αντίστροφο φαινόμενο Λα Νίνια, που συνδέεται με πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ο WMO εκτίμησε στις αρχές Μαρτίου στο 40% τις πιθανότητες να εμφανιστεί έως τον Ιούλιο.

«Ολοένα πιο ισχυρές» πιέσεις

Σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη -η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα- γνώρισε υψηλότερες από τους μέσους όρους την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Βαλτικής και η βορειοδυτική Ρωσία.

Ο μήνας σημαδεύτηκε επίσης από «πρωτοφανές» πρώιμο κύμα ζέστης στις δυτικές ΗΠΑ, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40° Κελσίου και έφθασε κατά τόπους τους 44° Κελσίου.

Ο περασμένος μήνας ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus.

Παγκοσμίως, ο Μάρτιος ήταν ο τέταρτος θερμότερος αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά, με μέση θερμοκρασία 13,94 βαθμών Κελσίου. Η τιμή αυτή ήταν κατά 1,48 βαθμούς υψηλότερη από τον εκτιμώμενο προβιομηχανικό μέσο όρο για τον μήνα αυτό την περίοδο 1850-1900 και κατά 0,53 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για τον Μάρτιο την περίοδο 1991-2020, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η τάση ακραίων θερμοκρασιών συνεχίστηκε, σύμφωνα με το Copernicus. Ο θερμότερος Μάρτιος που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν αυτός του 2024.

«Τα δεδομένα του Copernicus για τον Μάρτιο του 2026 μας δίνουν τροφή για σκέψη», σχολίασε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, επικεφαλής της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή στο παρατηρητήριο Copernicus. «Κάθε στοιχείο είναι εντυπωσιακό από μόνο του, αλλά μαζί μας δίνουν μια εικόνα ενός κλιματικού συστήματος που υφίσταται συνεχείς και ολοένα πιο ισχυρές πιέσεις», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

«Μόνο ο Χριστός θ’ αναστηθεί!»: Το viral σκίτσο που «φρενάρει» τους βιαστικούς των εορτών

«STOP» Υπουργείου Δικαιοσύνης στις προεκλογικές επισκέψεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων

Επιχείρηση «λαμπρατζιές»: Χειροπέδες σε 21χρονο με κοκαΐνη και κροτίδες - Επεισοδιακές περιπολίες σε Λευκωσία και Πάφο

Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

«Μόνο ο Χριστός θ’ αναστηθεί!»: Το viral σκίτσο που «φρενάρει» τους βιαστικούς των εορτών

