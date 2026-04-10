Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν το βράδυ της Μ. Παρασκευής σε όλη την Κύπρο

Αν προέκυψε κάποια έκτακτη ανάγκη ή απλώς χρειάζεστε τα απαραίτητα για το φαρμακείο του σπιτιού σας, δείτε τη λίστα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά πόλη:

Λευκωσία

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή Πρίγκιπα Καρόλου 16 Δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ Άγιος Δομέτιος 22270770 Χαραλάμπους Ματθαίος Λεωφ. Αρμενίας 48Α Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης Στρόβολος 22426655 22492968 Νιούλικος Θεοδόσης Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 Δρόμος Προεδρικού Λευκωσία 22669664 22661852 Κωνσταντίνου Γεώργιος Γιαννιτσών 8 Περιοχή Σταυρού Στρόβολος 22107447 22380736 Δανιήλ Μάριος Ιπποκράτους 14Α 800 μέτρα από τον πολυχώρο "ΦΑΡΜΑ" Λακατάμεια 22372201 97812961 Αντωνίου Ιωάννης Γιάννου Κρανιδιώτη 64 Λατσιά 22481370 22481233

Λεμεσός

Πετρίδης Άριστος Πάφου 5 Πολυκατοικία Προβίτα Λεμεσός 25564219 25770448 Καραγιάννης Χαράλαμπος Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ 150μ. Βόρεια Debenhams Apollon Λεμεσός 25336176 25394850 Παντέλας Χρίστος Νίκου Παττίχη 97 Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών Λεμεσός 25736646 25734005 Λυσιώτου Μαρία Λώρη Θεσσαλονίκης 36 Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN Λεμεσός 25364775 25725169 Κιννή Άντρη Αγίας Παρασκευής 1 250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας Γερμασόγεια 25324030 25329797

Λάρνακα

Μουόσα Χασάν Γρίβα Διγενή 60 Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας) Λάρνακα 24400635 96472961 Ζαχαρία Ζαχάρω Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου 500m από Υπεραγορά Σπύρος Αραδίππου 24322050 Ραμίρεζ Λύδια Λεωφ. Παπανικολή 31Α Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης Λάρνακα 24634390 96323458

Πάφος

Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια Πάφος 26943424 26949727 Σωκράτους Σωκράτης Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 Πόλις Χρυσοχούς 26321253 99725006

Αμμόχωστος