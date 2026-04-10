Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν το βράδυ της Μ. Παρασκευής σε όλη την Κύπρο

Αν προέκυψε κάποια έκτακτη ανάγκη ή απλώς χρειάζεστε τα απαραίτητα για το φαρμακείο του σπιτιού σας, δείτε τη λίστα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά πόλη:
Λευκωσία
|
Παπαδοπούλου
|
Μαγδαληνή
|
Πρίγκιπα Καρόλου 16
|
Δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ
|
Άγιος Δομέτιος
|
22270770
|
|
Χαραλάμπους
|
Ματθαίος
|
Λεωφ. Αρμενίας 48Α
|
Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης
|
Στρόβολος
|
22426655
|
22492968
|
Νιούλικος
|
Θεοδόσης
|
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22
|
Δρόμος Προεδρικού
|
Λευκωσία
|
22669664
|
22661852
|
Κωνσταντίνου
|
Γεώργιος
|
Γιαννιτσών 8
|
Περιοχή Σταυρού
|
Στρόβολος
|
22107447
|
22380736
|
Δανιήλ
|
Μάριος
|
Ιπποκράτους 14Α
|
800 μέτρα από τον πολυχώρο "ΦΑΡΜΑ"
|
Λακατάμεια
|
22372201
|
97812961
|
Αντωνίου
|
Ιωάννης
|
Γιάννου Κρανιδιώτη 64
|
|
Λατσιά
|
22481370
|
22481233
Λεμεσός
|
Πετρίδης
|
Άριστος
|
Πάφου 5
|
Πολυκατοικία Προβίτα
|
Λεμεσός
|
25564219
|
25770448
|
Καραγιάννης
|
Χαράλαμπος
|
Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ
|
150μ. Βόρεια Debenhams Apollon
|
Λεμεσός
|
25336176
|
25394850
|
Παντέλας
|
Χρίστος
|
Νίκου Παττίχη 97
|
Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών
|
Λεμεσός
|
25736646
|
25734005
|
Λυσιώτου
|
Μαρία Λώρη
|
Θεσσαλονίκης 36
|
Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN
|
Λεμεσός
|
25364775
|
25725169
|
Κιννή
|
Άντρη
|
Αγίας Παρασκευής 1
|
250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας
|
Γερμασόγεια
|
25324030
|
25329797
Λάρνακα
|
Μουόσα
|
Χασάν
|
Γρίβα Διγενή 60
|
Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας)
|
Λάρνακα
|
24400635
|
96472961
|
Ζαχαρία
|
Ζαχάρω
|
Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου
|
500m από Υπεραγορά Σπύρος
|
Αραδίππου
|
24322050
|
|
Ραμίρεζ
|
Λύδια
|
Λεωφ. Παπανικολή 31Α
|
Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης
|
Λάρνακα
|
24634390
|
96323458
Πάφος
|
Βαρναβίδου
|
Σταυρούλλα
|
Νικολάου Νικολαϊδη 62
|
100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια
|
Πάφος
|
26943424
|
26949727
|
Σωκράτους
|
Σωκράτης
|
Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6
|
|
Πόλις Χρυσοχούς
|
26321253
|
99725006
Αμμόχωστος
|
Γέρημου
|
Δέσποινα
|
Αγίου Δημητρίου 105, Κατ. 1
|
|
Παραλίμνι
|
23730220
|
|
Χριστοφίδου
|
Νικολέττα
|
Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος
|
|
Φρέναρος
|
23742270
|
95967731