Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν το βράδυ της Μ. Παρασκευής σε όλη την Κύπρο
Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν το βράδυ της Μ. Παρασκευής σε όλη την Κύπρο

 10.04.2026 - 10:28
Μην ψάχνετε στα τυφλά! Συγκεντρώσαμε για εσάς όλα τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Αμμόχωστο.

Αν προέκυψε κάποια έκτακτη ανάγκη ή απλώς χρειάζεστε τα απαραίτητα για το φαρμακείο του σπιτιού σας, δείτε τη λίστα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά πόλη:

Λευκωσία

Παπαδοπούλου

Μαγδαληνή

Πρίγκιπα Καρόλου 16

Δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ

Άγιος Δομέτιος

22270770

 

Χαραλάμπους

Ματθαίος

Λεωφ. Αρμενίας  48Α

Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης

Στρόβολος

22426655

22492968

Νιούλικος

Θεοδόσης

Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22

Δρόμος Προεδρικού

Λευκωσία

22669664

22661852

Κωνσταντίνου

Γεώργιος

Γιαννιτσών 8

Περιοχή Σταυρού

Στρόβολος

22107447

22380736

Δανιήλ

Μάριος

Ιπποκράτους 14Α

800 μέτρα από τον πολυχώρο "ΦΑΡΜΑ"

Λακατάμεια

22372201

97812961

Αντωνίου

Ιωάννης

Γιάννου Κρανιδιώτη 64

 

Λατσιά

22481370

22481233

Λεμεσός

Πετρίδης

Άριστος

Πάφου 5

Πολυκατοικία Προβίτα

Λεμεσός

25564219

25770448

Καραγιάννης

Χαράλαμπος

Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ

150μ. Βόρεια Debenhams Apollon

Λεμεσός

25336176

25394850

Παντέλας

Χρίστος

Νίκου Παττίχη 97

Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών

Λεμεσός

25736646

25734005

Λυσιώτου

Μαρία Λώρη

Θεσσαλονίκης 36

Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN

Λεμεσός

25364775

25725169

Κιννή

Άντρη

Αγίας Παρασκευής 1

250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας

Γερμασόγεια

25324030

25329797

Λάρνακα

Μουόσα

Χασάν

 Γρίβα Διγενή 60

Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας)

Λάρνακα

24400635

96472961

Ζαχαρία

Ζαχάρω

Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου

500m από Υπεραγορά Σπύρος

Αραδίππου

24322050

 

Ραμίρεζ

Λύδια

Λεωφ. Παπανικολή 31Α

Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης

Λάρνακα

24634390

96323458

Πάφος

Βαρναβίδου

Σταυρούλλα

Νικολάου Νικολαϊδη 62

100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια

Πάφος

26943424

26949727

Σωκράτους

Σωκράτης

Λεωφ. Μακαρίου  ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6

 

Πόλις Χρυσοχούς

26321253

99725006

Αμμόχωστος

Γέρημου

Δέσποινα

Αγίου Δημητρίου 105, Κατ. 1

 

Παραλίμνι

23730220

 

Χριστοφίδου

Νικολέττα

Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος

 

Φρέναρος

23742270

95967731

 

