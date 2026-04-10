«Φτωχότερος» ο Κυπριακός Αθλητισμός: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Αντώνης Γιωργαλλίδης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Φτωχότερος» ο Κυπριακός Αθλητισμός: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Αντώνης Γιωργαλλίδης

 10.04.2026 - 11:07
«Φτωχότερος» ο Κυπριακός Αθλητισμός: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Αντώνης Γιωργαλλίδης

Η καρδιά του κυπριακού στίβου σταμάτησε να χτυπά στην είδηση της του θανάτου του Αντώνη Γιωργαλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την αθλητική οικογένεια της Κύπρου.

Πρόκειται για την απώλεια ενός ανθρώπου που δεν υπηρέτησε απλώς τον αθλητισμό, αλλά τον σμίλεψε με το ήθος και την αφοσίωσή του για περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ο Αντώνης Γιωργαλλίδης δεν ήταν απλώς ένας διοικητικός παράγοντας. Υπήρξε ένας πραγματικός σκαπανέας, που ξεκίνησε από την πρώτη γραμμή ως πρωταθλητής για να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ηγέτες του κυπριακού στίβου. Από το τιμόνι της Γενικής Διεύθυνσης της ΚΟΕΑΣ, υπήρξε ο «αόρατος πρωταγωνιστής» πίσω από μεγάλες επιτυχίες, λειτουργώντας ως ο απόλυτος συνδετικός κρίκος με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ως ο άνθρωπος που έδινε λύσεις στα δύσκολα.

Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, η παρουσία του ως αρχηγός των αποστολών αποτελούσε εγγύηση σταθερότητας. Με την τεράστια εμπειρία του και την οξυδέρκεια που τον διέκρινε, καθοδηγούσε τους αθλητές μας όχι μόνο με τεχνικές συμβουλές, αλλά με τη σοφία ενός ανθρώπου που γνώριζε το «ταρτάν» όσο λίγοι.

«Το κενό που αφήνει πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο. Ο Αντώνης Γιωργαλλίδης ήταν η ήρεμη δύναμη που θωράκιζε τον κυπριακό στίβο στις πιο απαιτητικές στιγμές του».

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αποχαιρετώντας έναν πολύτιμο συνεργάτη και φίλο, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στη σύζυγό του Κάτια, στα παιδιά του και στην οικογένεια της ΚΟΕΑΣ. Ο κυπριακός αθλητισμός αποχαιρετά έναν από τους πιο πιστούς του στρατιώτες, όμως η κληρονομιά που αφήνει στις επόμενες γενιές θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Χρειάζεστε Φαρμακείο; Δείτε ποια εφημερεύουν το βράδυ της Μ. Παρασκευής σε όλη την Κύπρο

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

