Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

 10.04.2026 - 11:18
Στη σύλληψη ενός 36χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν οι αρχές στη Λάρνακα, καθώς βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται πως το εν λόγω άτομο καταζητείτο στη χώρα του για σειρά αδικημάτων

Ο συλληφθείς φέρεται να εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές μέσω μη ελεγχόμενου σημείου της πράσινης γραμμής, προερχόμενος από τα κατεχόμενα, σε μια προσπάθεια να διαφύγει των ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εις βάρος του για απάτη, απειλές και εξύβριση.

Η δράση του 36χρονου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βασιζόταν στην προβολή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως ειδικού σε ζητήματα μεταφυσικής και θρησκευτικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, ο άντρας φέρεται να διαφήμιζε υπηρεσίες για την επίλυση προσωπικών προβλημάτων μέσω πνευματικών τελετών, χρησιμοποιώντας αυτό το προσωπείο για να προσεγγίζει πολίτες. Οι αρχές εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόταν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις ανησυχίες των θυμάτων του, με απώτερο σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του ολοκληρώθηκε το απόγευμα της 7ης Απριλίου στη Λάρνακα, όταν μέλη της Αστυνομίας τον ακινητοποίησαν για έλεγχο. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι ο 36χρονος παρέμενε παράνομα στο νησί, με αποτέλεσμα να εκδοθούν άμεσα, γύρω στις 15:45, τα σχετικά διατάγματα κράτησης και απέλασης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διεκπεραίωσης των τυπικών διαδικασιών για την απομάκρυνσή του από τη χώρα και τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων του με τις διωκτικές αρχές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα