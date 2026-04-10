Πολιτικό «μπλόκο» στην εργαλειοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει εκλογών– Σε κλοιό ερευνών η Πυροσβεστική

Με αφορμή τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Χαραυγής που αναφέρονται σε επίσκεψη υποψήφιας βουλεύτριας του ΕΛΑΜ σε ευαίσθητους υπηρεσιακούς χώρους, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επέλεξε να παρέμβει δυναμικά, υπενθυμίζοντας ότι τα Σώματα Ασφαλείας δεν αποτελούν πεδίο άγρας ψήφων.

Η θωράκιση της θεσμικής ουδετερότητας

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η ανάγκη για απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε φροντίσει να διαβιβάσει έγκαιρα προς τις ηγεσίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Φυλακών μια ξεκάθαρη και ρητή οδηγία, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται καμία προεκλογική δραστηριότητα εντός των υπηρεσιακών εγκαταστάσεων. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να μείνουν τα Σώματα Ασφαλείας μακριά από τον πολιτικό στίβο, διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία τους παραμένει ανεπηρέαστη από το εκλογικό κλίμα των ημερών.

Η περίπτωση της Πυροσβεστικής και το μήνυμα για το μέλλον

Το ρεπορτάζ ωστόσο αποκτά άλλη βαρύτητα, καθώς η ανακοίνωση του Υπουργείου δεν περιορίζεται σε θεωρητικές υποδείξεις. Η επιβεβαίωση ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική εξέταση για συγκεκριμένο περιστατικό που διαπιστώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποτελεί το πλέον ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Η Λευκωσία καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδηγίες θα τυγχάνει άμεσης διερεύνησης, υπογραμμίζοντας πως ο επαγγελματισμός των στελεχών και η σοβαρότητα των θεσμών αποτελούν προτεραιότητα που δεν χωρά εκπτώσεις, ανεξαρτήτως της πολιτικής συγκυρίας.