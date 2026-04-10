ΑρχικήΚοινωνίαΠάνω σε δύο τροχούς το Άγιο Φως: Η πιο συγκινητική πομπή στην Κύπρο για 10η χρονιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάνω σε δύο τροχούς το Άγιο Φως: Η πιο συγκινητική πομπή στην Κύπρο για 10η χρονιά

 10.04.2026 - 12:02
Πάνω σε δύο τροχούς το Άγιο Φως: Η πιο συγκινητική πομπή στην Κύπρο για 10η χρονιά

Μοτοσικλετιστές θα μεταφέρουν το Άγιο Φως στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου για δέκατη συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, η ομάδα θα αναχωρήσει από τη Μητρόπολη για να μεταφέρει το Άγιο φως σε ναούς σε κοινότητες και Δήμους.

«Μετά την καθιερωμένη δέηση, η ομάδα μοτοσικλετιστών Varadero & friends Famagusta Cyprus, έχει αναλάβει για 10η συνεχόμενη χρονιά τη διανομή του στην επαρχία μας, θα αναχωρήσει για την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου στο Παραλίμνι με ενδιάμεσους σταθμούς», αναφέρει συγκεκριμένα.

Σταθμοί θα γίνουν στον Ιερό Ναό Απόστολου Βαρνάβα και Αγίου Λούκα, Συνοικισμός ΑΗΚ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αλαμάνου, Ορμήδεια, στο Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού, Ξυλοφάγου, Ι.Ν. Παναγίας Ελεούσης, Λιοπέτρι, Ι.Ν. Παναγίας, Αγία Νάπα, Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Σωτήρα, Ι.Ν. Αγίων Πάντων Δερύνειας, Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Παραλίμνι, Ι.Ν. Ναός Αγίας Βαρβάρας, Παραλίμνι.

Η Ι.Μ. Κωνσταντίας και Αμμοχώστου σημειώνει ότι είναι ευπρόσδεκτος όποιος μοτοσικλετιστής θέλει να λάβει μέρος σε αυτό τον ιερό σκοπό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ | Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων
Ο καιρός της Λαμπρής: Με τι συνθήκες θα ψήσουμε σούβλα – Πότε υποχωρούν τα σύννεφα
Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία
Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου το Πάσχα: Τι ισχύει για καταστήματα και εστιατόρια - Αναλυτικά το ωράριο
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο από τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν
Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

 

 

 

Πολιτικό «μπλόκο» στην εργαλειοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει εκλογών– Σε κλοιό ερευνών η Πυροσβεστική

 10.04.2026 - 11:47
Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

 10.04.2026 - 12:10
LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων

Επιχείρηση «λαμπρατζιές»: Χειροπέδες σε 21χρονο με κοκαΐνη και κροτίδες - Επεισοδιακές περιπολίες σε Λευκωσία και Πάφο

Επιχείρηση «λαμπρατζιές»: Χειροπέδες σε 21χρονο με κοκαΐνη και κροτίδες - Επεισοδιακές περιπολίες σε Λευκωσία και Πάφο

Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

«Μόνο ο Χριστός θ’ αναστηθεί!»: Το viral σκίτσο που «φρενάρει» τους βιαστικούς των εορτών

«Μόνο ο Χριστός θ’ αναστηθεί!»: Το viral σκίτσο που «φρενάρει» τους βιαστικούς των εορτών

