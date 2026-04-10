ΑρχικήΠολιτική
Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

 10.04.2026 - 12:10
Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο αριθμό των βουλευτικών εκλογών του 2021, αναμένει για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ο Γενικός Έφορος Εκλογών και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία, ο οποίος σε σχέση με τη μη χρήση διάφανης κάλπης τονίζει ότι «η τενέκκα εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου» και ότι «δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τα ψηφοδέλτια σε φάκελο».

Επιπλέον, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ηλία είπε ότι στις εκλογές θα λειτουργήσουν περίπου 1.195 εκλογικά κέντρα και θα εργαστούν περίπου 6.860 υπάλληλοι, από τους οποίους 1.185 μέλη της Αστυνομίας.

«Προετοιμαζόμαστε για τη διαδικασία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026 και είμαι βέβαιος ότι θα διεξαχθούν με ομαλότητα και θα είναι αδιάβλητες, διαδικασία που θα ήθελαν να είχαν πολλές χώρες, ακόμα και αναπτυγμένες», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση κατά πόσο θα υπάρχει ρεκόρ υποψηφιοτήτων στις φετινές εκλογές, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι αναμένει ρεκόρ υποψηφιοτήτων, σε σύγκριση με τον προηγούμενο αριθμό των βουλευτικών εκλογών του 2021.

Στις εκλογές του 2021 υπήρχαν 651 υποψηφιότητες, από τις οποίες 160 ήταν γυναίκες, και «εκτιμώ ότι φέτος  θα έχουμε περισσότερες υποψηφιότητες, ανέφερε ο κ. Ηλία ο οποίος ευχήθηκε «να έχουμε περισσότερες γυναίκες».

«Τους αριθμούς αυτούς θα τους μάθουμε στις 6 Μαΐου κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων», σημείωσε. 

Είπε ακόμη ότι το 2021 είχαμε 15 κομματικούς συνδυασμούς και 7 μεμονωμένους υποψηφίους και θεωρεί ότι «τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κόμματα θα έχουμε περισσότερα φέτος».

«Έχουμε ήδη 28-29 κόμματα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κατέλθουν όλα στις βουλευτικές εκλογές», πρόσθεσε.

 Σε ερώτηση πώς εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των εκλογών ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι «με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, παραμένουν αντιπρόσωποι των κομμάτων/υποψηφίων μάρτυρες της διαδικασίας, τόσο κατά τη ψηφοφορία όσο και κατά την καταμέτρηση των ψήφων», προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό «εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών μας».

Ερωτηθείς γιατί να μην χρησιμοποιείται διάφανη κάλπη, ο κ. Ηλία τόνισε ότι «η τενέκκα εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψήφου».

«Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τα ψηφοδέλτια σε φάκελο, επειδή με βάση τη νομοθεσία μας έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι ο αριθμός των ψηφοδελτίων που τοποθετήθηκαν στην κάλπη ισούται με τον αριθμό των ψηφισάντων», πρόσθεσε.

Ανάφερε επίσης ότι αν ανοίξει ψηφοδέλτιο κατά την είσοδο του σε διάφανη κάλπη θα παραβιαστεί η μυστικότητα της ψήφου και για το λόγο αυτό, όπως είπε, «συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την τενέκκα».

Επιπρόσθετα, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι «η κάλπη που χρησιμοποιούμε είναι στέρεη και ανθεκτική σε τυχόν χτυπήματα».

Τέλος ο Γενικός Έφορος Εκλογών κάλεσε τα κόμματα και του υποψηφίους να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε ήπιους τόνους κατά την προεκλογική περίοδο, προβάλλοντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

«Οφείλουμε όλοι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της Δημοκρατίας μας, με στόχο να συμβάλουμε στην ευημερία των πολιτών» κατέληξε ο κ. Ηλία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων
Ο καιρός της Λαμπρής: Με τι συνθήκες θα ψήσουμε σούβλα – Πότε υποχωρούν τα σύννεφα
Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία
Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου το Πάσχα: Τι ισχύει για καταστήματα και εστιατόρια - Αναλυτικά το ωράριο
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Πώς ο Ρόμπερτ Πάουελ πήρε τον ρόλο από τον Αλ Πατσίνο και τον Ντάστιν Χόφμαν
Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάνω σε δύο τροχούς το Άγιο Φως: Η πιο συγκινητική πομπή στην Κύπρο για 10η χρονιά

 10.04.2026 - 12:02
Επόμενο άρθρο

BINTEO: «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις

 10.04.2026 - 12:17
LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

LIVE: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι δεν αφήνει το πετρέλαιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ - «Δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε»

  •  10.04.2026 - 08:37
Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

Προς ρεκόρ υποψηφιοτήτων οι Βουλευτικές: Γιατί ο Έφορος Εκλογών «ψηφίζει»... τενέκκα

  •  10.04.2026 - 12:10
Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

Συνελήφθη στην Λάρνακα 36χρονος που καταζητείτο στην Τουρκία – Παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός» για να αποσπά χρήματα

  •  10.04.2026 - 11:18
Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

Καύσιμα: Με τι τιμές θα κάνουμε Πάσχα - Πότε αναμένονται μειώσεις - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

  •  10.04.2026 - 07:27
Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος – Τα έθιμα, η Αποκαθήλωση και οι μεγάλες συναντήσεις Επιταφίων

  •  10.04.2026 - 07:34
Επιχείρηση «λαμπρατζιές»: Χειροπέδες σε 21χρονο με κοκαΐνη και κροτίδες - Επεισοδιακές περιπολίες σε Λευκωσία και Πάφο

Επιχείρηση «λαμπρατζιές»: Χειροπέδες σε 21χρονο με κοκαΐνη και κροτίδες - Επεισοδιακές περιπολίες σε Λευκωσία και Πάφο

  •  10.04.2026 - 09:05
Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

Τρόμος στην άσφαλτο: Οδηγός σε πετούσε πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο – Δείτε φωτογραφία

  •  10.04.2026 - 08:02
«Μόνο ο Χριστός θ’ αναστηθεί!»: Το viral σκίτσο που «φρενάρει» τους βιαστικούς των εορτών

«Μόνο ο Χριστός θ’ αναστηθεί!»: Το viral σκίτσο που «φρενάρει» τους βιαστικούς των εορτών

  •  10.04.2026 - 09:30

