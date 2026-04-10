BINTEO: «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις

Αυτή τη φορά, ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τον δείχνει να σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την πτήση, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στην προηγούμενη viral ατάκα του.

Υπενθυμίζει στους επιβάτες της πτήσης ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε viral επειδή είπε ότι «ούτε τα πουλάκια δεν κατεβαίνουν έτσι», αλλά αυτή είναι η «αλήθεια», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με χαλαρή διάθεση και αυτοσαρκασμό, εξηγεί πως όσα λέει δεν είναι υπερβολή, αλλά… απλώς η πραγματικότητα, προκαλώντας για ακόμη μία φορά γέλια και θερμή αντίδραση από το κοινό.

«Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωθήκαμε αβαβά. Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν βρίσκεσαι ακόμα στον αέρα ή έχεις ήδη πατήσει έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν κατεβαίνουν έτσι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Είχατε τη χαρά να ταξιδέψετε μαζί μας, οπότε τα είδατε κι εσείς. “Φτάσατε χωρίς “Ατσαλάτωτοι” ήρθατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, σας ευχαριστούμε».

Αμέσως μετά, οι επιβάτες αντέδρασαν με γέλια και χειροκροτήματα, δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο.