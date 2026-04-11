Διάσωση από Πυροσβεστική: Έπεσε από ύψος 2 μέτρων σε ξύλινη κατοικία - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Από τις 42 πυρκαγιές οι 37 είχαν να κάνουν με το έθιμο της λαμπρατζιάς( Λευκωσιά 23, Λεμεσός 6,Λάρνακα 6, Πάφος 1, ΕΜΑΚ 1).

Σήμερα το πρωί και μετά τις 06:00 δεχθήκαμε αριθμό κλήσεων για πυρκαγιές σε διάφορους χώρους και κυρίως σε άχρηστα υλικά στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Αυτές καταγράφονται και διεκπαιρεώνονται. Ο ακριβής αριθμός τους θα ανακοινωθεί στο σύνολο του επόμενου 24ώρου.

Περιστατικά άξια αναφοράς του προηγούμενου 24ώρου έχουν ως πιο κάτω.

Στις 12:16 ανταπόκριση για διάσωση ζωής μετά από κλήση της υπηρεσίας Ασθενοφόρων στη Λάρνακα. Διάσωση ατόμου μετά από πτώση 2 μέτρων περίπου από διώροφη υπό ανέγερση ξύλινη κατοικία . Η Π.Υ. μετάφερε το τραυματισμένο άτομο με την χρήση σχοινιών και φορείου από τον δεύτερο όροφο στο ισόγειο όπου παραλείφθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και ακολούθως μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λάρνακας.

Ανταποκρίθηκαν: Ομάδα και όχημα διάσωσης.