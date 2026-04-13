Video: Γιαγιά βλέπει το τατουάζ του εγγονού της, προσπαθεί να το σβήσει και γίνεται viral

Η στιγμή που δεν κατάλαβε τι βλέπει

Η ηλικιωμένη γυναίκα εντόπισε το τατουάζ στο χέρι του εγγονού της και χωρίς δεύτερη σκέψη, επιχειρεί να το… σβήσει με το δάχτυλό της, σαν να πρόκειται για κάτι που φεύγει. Όταν διαπίστωσε πως το σχέδιο δεν λέει να εξαφανιστεί, η απορία της μεγαλώνει.

Η απορία για το «κάρμα»

Το ενδιαφέρον της στράφηκε στη λέξη που είναι χαραγμένη στο δέρμα και αρχίζει να ρωτά τι σημαίνει το «κάρμα».

Οι συγγενείς της σπεύδουν να της εξηγήσουν, με απλά λόγια, πως πρόκειται για μια έννοια που συνδέεται με την ιδέα ότι οι κακές πράξεις επιστρέφουν στον άνθρωπο. Εκείνη φαίνεται να συμφωνεί, ωστόσο δεν κρύβει την απορία της για ποιο λόγο να το έχει γράψει στο χέρι του, πριν δώσει μια αυθόρμητη απάντηση που προκαλεί γέλια στους παρευρισκόμενους.

«Σάρωσε» στα social media

Το στιγμιότυπο ανέβηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό προβολών, με τους χρήστες να σχολιάζουν πόσο «οικεία» και αληθινή είναι η σκηνή.