«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

 15.04.2026 - 09:30
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, η οποία κατέρρευσε προκαλώντας σοκ στο παγκύπριο, έφερε στο φως μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ένας πρώην ένοικος του κτιρίου.

Ο κ. Ανδρέας, ο οποίος είχε διαμείνει στο συγκεκριμένο υποστατικό πριν από 29 χρόνια, συγκεκριμένα το 1997, περιέγραψε μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και επικινδυνότητας που προμήνυε την τραγωδία δεκαετίες πριν αυτή συμβεί.

​Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η διαμονή του στο κτίριο διήρκεσε μόλις έναν μήνα, καθώς οι συνθήκες ήταν αδιανόητες. Ο ίδιος θυμάται έντονα την εικόνα της απόλυτης ακαταστασίας στους κοινόχρηστους χώρους, με σκουπίδια στις σκάλες και τους διαδρόμους, καθώς δεν υπήρχε καμία μέριμνα για καθαριότητα. Η απόφαση του να εγκαταλείψει το διαμέρισμα λήφθηκε όταν η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε πεισματικά να επιδιορθώσει μια βλάβη στο σύστημα θέρμανσης του νερού, οδηγώντας τον μάλιστα σε αντιπαράθεση με άτομο που παρουσιάστηκε ως δικηγόρος της.

​Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της μαρτυρίας του αφορά τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Ο κ. Ανδρέας, έχοντας επαγγελματική εμπειρία σε εταιρεία που κατασκεύαζε κολώνες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κτίριο δεν ήταν αντισεισμικό και φαινόταν να μην διαθέτει τις απαραίτητες κολώνες στο έδαφος. Μάλιστα, σημείωσε πως περνώντας από την περιοχή πριν από λίγα χρόνια, η εικόνα του κτιρίου παρέμενε η ίδια, με τις πέτρες να είναι ορατές εξωτερικά και την υποβάθμιση να είναι εμφανής διά γυμνού οφθαλμού.

​Κλείνοντας τη συγκινητική του παρέμβαση, ο πρώην ένοικος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το γεγονός, αναφέροντας πως ήρθε σε επαφή με οικείους των θυμάτων, καθώς η κατάρρευση αυτή δεν ήταν απλώς ένα ατύχημα, αλλά μια προαναγγελθείσα καταστροφή που «σιγόβραζε» για χρόνια.

