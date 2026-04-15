VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, είπε ότι η αστυνομία εξετάζει τη συγκεκριμένη υπόθεση με κάθε σοβαρότητα. Η ανακριτική ομάδα, όπως είπε, ενεργεί με μαρτυρίες, με τεκμήρια και «εκεί όπου υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία», προχωρούμε.

Αναφερόμενος στο θέμα της δικανικής εξέτασης της αυθεντικότητας των μηνυμάτων που περιέχονται στο υλικό που κατατέθηκε στην αστυνομία από τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη και τον υποψήφιο βουλευτή του Βολτ, Μακάριο Δρουσιώτη, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι η διαπίστωση της αυθεντικότητας ή μη των μηνυμάτων είναι η πιο σοβαρή πτυχή της όλης έρευνας. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η εξέταση της Europol και μόλις έχει έκθεση και πληροφόρηση, θα τη δημοσιεύσει.

Ερωτηθείς για το ένταλμα έρευνας στην οικία και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη που προκάλεσε τόσο την αντίδραση του ιδίου όσο και του δικηγορικού κόσμους γενικότερα, που έκαναν λόγο για παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου, ο κ. Βύρωνος είπε πως «το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε από δικαστή και για να εκδοθεί, υπήρξε συγκεκριμένη ένορκη δήλωση που εξετάστηκε από το δικαστή και εφόσον θεωρήθηκε ότι υπήρχαν λόγοι, προχώρησε στην έκδοσή του».

