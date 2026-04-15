ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

 15.04.2026 - 09:27
Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση «Σάντυ» με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, είπε ότι η αστυνομία εξετάζει τη συγκεκριμένη υπόθεση με κάθε σοβαρότητα. Η ανακριτική ομάδα, όπως είπε, ενεργεί με μαρτυρίες, με τεκμήρια και «εκεί όπου υπάρχει ικανοποιητική μαρτυρία», προχωρούμε.

Αναφερόμενος στο θέμα της δικανικής εξέτασης της αυθεντικότητας των μηνυμάτων που περιέχονται στο υλικό που κατατέθηκε στην αστυνομία από τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη και τον υποψήφιο βουλευτή του Βολτ, Μακάριο Δρουσιώτη, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι η διαπίστωση της αυθεντικότητας ή μη των μηνυμάτων είναι η πιο σοβαρή  πτυχή της όλης έρευνας. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή, περιμένοντας να  ολοκληρωθεί η εξέταση της Europol και μόλις έχει έκθεση και πληροφόρηση, θα τη δημοσιεύσει.

Ερωτηθείς για το ένταλμα έρευνας στην οικία και το γραφείο του Νίκου Κληρίδη που προκάλεσε τόσο την αντίδραση του ιδίου όσο και του δικηγορικού κόσμους γενικότερα, που έκαναν λόγο για παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου, ο κ. Βύρωνος είπε πως «το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε από δικαστή και για να εκδοθεί, υπήρξε συγκεκριμένη ένορκη δήλωση που εξετάστηκε από το δικαστή και εφόσον θεωρήθηκε ότι υπήρχαν λόγοι, προχώρησε στην έκδοσή του».

Δείτε το απόσπασμα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»
Η Δώρα Παντέλη με φλοράλ μπικίνι αναπολεί τις διακοπές στην Πάρο - Δείτε φωτογραφίες
Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει - Έρχονται ευκαιρίες και επιτυχίες
Στη γειτονιά των αγγέλων η Κούλλα Ματέα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Οργή για νεαρό ζευγάρι Γάλλων που έκαναν σεξ σε παραλία: «Ήταν σαν ζώα»
Νέα μελέτη: Η ποιότητα του ανθρώπινου σπέρματος κορυφώνεται το καλοκαίρι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτοκίνητο σφήνωσε στα σκαλιά πύλης του Κάστρου των Ιωαννίνων - Δείτε φωτογραφίες

 15.04.2026 - 09:22
Επόμενο άρθρο

«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

 15.04.2026 - 09:30
Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

  •  15.04.2026 - 06:27
VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

  •  15.04.2026 - 09:27
Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

  •  15.04.2026 - 10:20
«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

  •  15.04.2026 - 09:30
VIDEO - Δρουσιώτης: Αποκάλυψε γιατί τον προσέγγισε η «Σάντη» - «Θύμα βιασμού από τα 13 - Την έπεισαν να πει ψέματα»

VIDEO - Δρουσιώτης: Αποκάλυψε γιατί τον προσέγγισε η «Σάντη» - «Θύμα βιασμού από τα 13 - Την έπεισαν να πει ψέματα»

  •  15.04.2026 - 09:18
Τρόμος στη Λεμεσό: Μεθυσμένος εισέβαλε σε κατάστημα και απειλούσε αστυνομικούς με σπασμένο μπουκάλι!

Τρόμος στη Λεμεσό: Μεθυσμένος εισέβαλε σε κατάστημα και απειλούσε αστυνομικούς με σπασμένο μπουκάλι!

  •  15.04.2026 - 09:03
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

  •  15.04.2026 - 08:41
Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

  •  15.04.2026 - 10:31

