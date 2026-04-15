Νέα μελέτη: Η ποιότητα του ανθρώπινου σπέρματος κορυφώνεται το καλοκαίρι

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Reproductive Biology and Endocrinology, ανέλυσε δείγματα σπέρματος από περισσότερους από 15.000 υποψήφιους δότες στη Δανία και στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στη Φλόριντα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι και στους δύο πληθυσμούς τα υψηλότερα επίπεδα προοδευτικά κινητικών σπερματοζωαρίων – δηλαδή εκείνων που μπορούν να κολυμπήσουν αποτελεσματικά σε ευθεία γραμμή – εμφανίζονταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενώ τα χαμηλότερα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Βλέποντας αυτό το μοτίβο, «αναρωτηθήκαμε αν οι άνδρες θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν δεκτοί ως δότες σπέρματος αν υποβάλλουν αίτηση το καλοκαίρι», δήλωσε στο LiveScience ο συν-συγγραφέας της μελέτης Άλαν Πέισι, καθηγητής ανδρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. «Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι τα ζευγάρια στη Δανία και τη Φλόριντα που θέλουν να προσπαθήσουν να αποκτήσουν παιδί μπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα το καλοκαίρι. Αλλά αυτό είναι απλώς μια θεωρία».

Ο έμμεσος ρόλος της θερμοκρασίας

Η μελέτη βασίστηκε σε 15.581 άνδρες ηλικίας 18 έως 45 ετών, που υπέβαλαν αίτηση ως δότες σπέρματος την περίοδο 2018-2024. Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε τέσσερις πόλεις της Δανίας –Όρχους, Άλμποργκ, Οντένσε και Κοπεγχάγη – καθώς και στο Ορλάντο της Φλόριντα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπολογιστική ανάλυση σπέρματος για να μετρήσουν τον όγκο του σπέρματος, τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων και τον αριθμό των προοδευτικά κινητικών σπερματοζωαρίων.

Επειδή η ανάπτυξη των σπερματοζωαρίων διαρκεί περίπου 74 ημέρες, η ομάδα εξέτασε επίσης αν οι θερμοκρασίες των εβδομάδων πριν από την εκσπερμάτιση επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν ισχυρές ενδείξεις ότι είτε η θερμοκρασία τη στιγμή της εκσπερμάτισης είτε εκείνη περίπου δύο μήνες νωρίτερα συνδεόταν με μετρήσιμες διαφορές στην ποιότητα.

Αυτό δεν αποκλείει, πάντως, έναν έμμεσο ρόλο της θερμοκρασίας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι εποχικές μεταβολές μπορεί να επηρεάζουν παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή, η άσκηση ή η έκθεση στο ηλιακό φως, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος.

Διαφορές στις εποχικές μεταβολές

Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης καταγράψει εποχικές μεταβολές, αλλά όχι πάντα με το ίδιο μοτίβο. Κάποιες, όπως έρευνα από την Ιταλία, είχαν επίσης εντοπίσει κορύφωση της κινητικότητας το καλοκαίρι. Άλλες όμως, όπως μεγάλη ανάλυση άνω των 21.000 δειγμάτων από τη νότια Κίνα, είχαν δείξει το αντίθετο, με κορύφωση στα τέλη του χειμώνα και υποχώρηση το καλοκαίρι. Οι διαφορές αυτές υποδηλώνουν ότι τοπικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να διαμορφώνουν διαφορετικά τις εποχικές διακυμάνσεις.

Η νέα μελέτη βρήκε επίσης σαφή σύνδεση της ποιότητας του σπέρματος με την ηλικία: η κινητικότητα ήταν υψηλότερη στους άνδρες γύρω στα 30, και χαμηλότερη σε όσους ήταν κάτω των 25 ή άνω των 40 ετών.

Επιπλέον, στη Δανία καταγράφηκε αισθητή πτώση της ποιότητας μεταξύ 2019 και 2022, με ανάκαμψη το 2023, πιθανώς λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής στη διάρκεια της πανδημίας. Αντίθετα, στο Ορλάντο η ποιότητα αυξανόταν σταδιακά από το 2018 έως το 2024, μια τάση που παραμένει ανεξήγητη.

Πηγή: cnn.gr