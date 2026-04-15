ΒΙΝΤΕΟ: Μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης: Παπάκια έπεσαν σε φρεάτιο - Η στιγμή που επανενώνονται με τη μητέρα τους
ΒΙΝΤΕΟ: Μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης: Παπάκια έπεσαν σε φρεάτιο - Η στιγμή που επανενώνονται με τη μητέρα τους

 15.04.2026 - 10:03
ΒΙΝΤΕΟ: Μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης: Παπάκια έπεσαν σε φρεάτιο - Η στιγμή που επανενώνονται με τη μητέρα τους

Σε μια ιδιαίτερη επιχείρηση διάσωσης κλήθηκαν οι αστυνομικοί στην Αγγλία, όταν δέκα μικρά παπάκια παγιδεύτηκαν σε φρεάτιο αποχέτευσης σε κεντρικό δρόμο στην πόλη Ρέντινγκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου, με τη μητέρα πάπια να περιφέρεται ανήσυχη κοντά στο σημείο, καθώς τα μικρά της είχαν πέσει μέσα στο φρεάτιο και δεν μπορούσαν να βγουν. Περαστικοί αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Με προσεκτικούς χειρισμούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τα δέκα παπάκια, τα οποία επανενώθηκαν με τη μητέρα τους, προκαλώντας ανακούφιση και συγκίνηση σε όσους παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Στη συνέχεια, η οικογένεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια και αφέθηκε ελεύθερη στον ποταμό Τάμεση, επιστρέφοντας στο φυσικό της περιβάλλον.

Νέα μελέτη: Η ποιότητα του ανθρώπινου σπέρματος κορυφώνεται το καλοκαίρι

Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

VIDEO - Δρουσιώτης: Αποκάλυψε γιατί τον προσέγγισε η «Σάντη» - «Θύμα βιασμού από τα 13 - Την έπεισαν να πει ψέματα»

VIDEO - Δρουσιώτης: Αποκάλυψε γιατί τον προσέγγισε η «Σάντη» - «Θύμα βιασμού από τα 13 - Την έπεισαν να πει ψέματα»

Τρόμος στη Λεμεσό: Μεθυσμένος εισέβαλε σε κατάστημα και απειλούσε αστυνομικούς με σπασμένο μπουκάλι!

Τρόμος στη Λεμεσό: Μεθυσμένος εισέβαλε σε κατάστημα και απειλούσε αστυνομικούς με σπασμένο μπουκάλι!

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

