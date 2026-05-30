Πηγαίνετε διακοπές στην Ελλάδα για το τριήμερο; Θα κάνετε μπανάκι στην θάλασσα; Δείτε πώς θα είναι ο καιρός
Πηγαίνετε διακοπές στην Ελλάδα για το τριήμερο; Θα κάνετε μπανάκι στην θάλασσα; Δείτε πώς θα είναι ο καιρός

Με άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και τοπικά φαινόμενα αστάθειας θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Παρά την περιορισμένη αστάθεια και ορισμένες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, οι συνθήκες κρίνονται ιδανικές για τις πρώτες κοντινές αποδράσεις και εξορμήσεις στις παραλίες, με το σκηνικό του καιρού να εναρμονίζεται πλήρως με τα δεδομένα της εποχής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες και υπάρχει πιθανότητα ακόμη και για χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι πάντως παραμένουν ευνοϊκοί και οι θάλασσες ήρεμες, με τις εντάσεις να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου όμως αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος από το ξεκίνημα της ημέρας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται λίγες τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινά τμήματα της δυτικής Ελλάδας.

Ακόμη καλύτερες θα είναι οι συνθήκες την Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έως και τους 32 βαθμούς, τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και τα φαινόμενα αστάθειας να περιορίζονται σε τοπικές μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε ηπειρωτικές ορεινές περιοχές. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας θα κυμαίνονται στους 20 με 21 βαθμούς, ευνοώντας τα πρώτα καλοκαιρινά μπάνια, ενώ καλές αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες και κατά την επιστροφή των εκδρομέων.

Συνολικά, το σκηνικό του καιρού για το τριήμερο χαρακτηρίζεται σχεδόν ιδανικό για την εποχή.

Πηγή: ertnews.gr

