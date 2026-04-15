Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στον οποίο μετέχει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

