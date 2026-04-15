Υπόθεση Δρουσιώτη: Την ερχόμενη εβδομάδα ενημερώνεται το Υπουργικό

Σε δηλώσεις του στο Μαθιάτη, στο περιθώριο διάσκεψης Τύπου με θέμα «Πρεσβευτές για την Οδική Ασφάλεια» και ερωτηθείς αν συνεχίζει να εξετάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης για ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για την υπόθεση των ισχυρισμών του κ. Δρουσιώτη, ο κ. Φυτιρής είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν από την ενημέρωση που θα έχει από τον Αρχηγό Αστυνομίας για την εξέλιξη των ερευνών και των ανακρίσεων, και με βάση αυτά θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για να ληφθούν αποφάσεις για το αν απαιτείται ποινικός ανακριτής ανεξάρτητος για να συνεχίσει την υπόθεση.

Απαντώντας σε ερώτηση πότε αναμένεται να έχει αυτή την ενημέρωση από την Αστυνομία, ο Υπουργός είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει στο Υπουργικό για ενημέρωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ