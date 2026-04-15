CNN: Οι Ιρανοί ξεθάβουν εκτοξευτές πυραύλους που είχαν κρύψει σε υπόγεια τούνελ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο οι εικόνες καταγράφηκαν στις 10 Απριλίου - εν μέσω της εκεχειρίας - από τις περιοχές Ταμπρίζ και Χομέιν.

Κατά το CNN πρόκειται για εκτοξευτές πυραύλων που είχαν θαφτεί σε υπόγεια τούνελ προκειμένου να μην καταστραφούν από τους βομβαρδισμούς από ΗΠΑ και Ισραήλ.

NEW: Satellite images show Iran using heavy equipment to dig out missile launchers trapped in underground tunnels during the ceasefire.



Recent US intelligence estimates that roughly half of Iran’s missile launchers remain intact after a month of fighting.



Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από το CNN έρχονται σε συνέχεια των εκτιμήσεων αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο, οι εκτιμήσεις των εν λόγω υπηρεσιών ανέφεραν ότι περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παραμένουν άθικτοι, ενώ χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εξακολουθούν να βρίσκονται στο οπλοστάσιο της χώρας.

«Παραμένουν σε θέση να προκαλέσουν χάος σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε τότε μία από τις πηγές του CNN, περιγράφοντας την εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

