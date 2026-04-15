Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

 15.04.2026 - 10:20
Η ακρίβεια δεν είναι πια απλά μια αίσθηση – είναι αριθμοί που φαίνονται ξεκάθαρα στο ταμείο. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, οι τιμές σε βασικά προϊόντα καθημερινής ανάγκης έχουν αυξηθεί αισθητά, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

Καταγράψαμε ενδεικτικά προϊόντα από υπεραγορές και συγκρίναμε τις τιμές τους το 2025 με το 2026. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι καταναλωτές.

Η συνολική εικόνα

Η αύξηση στις τιμές βασικών προϊόντων δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες κατηγορίες, αλλά διαπερνά σχεδόν ολόκληρο το καλάθι της καθημερινότητας. Τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και βασικές υπηρεσίες καταγράφουν σταθερές ανατιμήσεις μέσα στον τελευταίο χρόνο, εντείνοντας την πίεση στα νοικοκυριά.

Παρότι σε πολλές περιπτώσεις οι αυξήσεις φαίνονται μικρές —της τάξης των λίγων σεντ ή μέχρι ένα ευρώ ανά προϊόν— η συσσωρευτική τους επίδραση είναι αισθητή. Σε εβδομαδιαία βάση, το συνολικό κόστος αγορών αυξάνεται σταθερά, οδηγώντας σε σημαντική επιβάρυνση στο τέλος του μήνα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη: η καθημερινότητα γίνεται ακριβότερη, με τους καταναλωτές να καλούνται να προσαρμόσουν συνήθειες και προτεραιότητες για να ανταπεξέλθουν στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Ενδεικτική σύγκριση:

Γάλα (1 λίτρο)

2025: €1,35 → 2026: €1,55

Ψωμί (φραντζόλα)

2025: €1,20 → 2026: €1,40

Αυγά (12άδα)

2025: €2,80 → 2026: €3,40

Κοτόπουλο (1 κιλό)

2025: €5,50 → 2026: €6,30

Καφές (takeaway)

2025: €2,50 → 2026: €3,00

Βενζίνη (ανά λίτρο)

2025: €1,45 → 2026: €1,60

 

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με την υπεραγορά και την περίοδο.

 

Τι σημαίνει αυτό για ένα νοικοκυριό

Οι αυξήσεις αυτές μπορεί να φαίνονται μικρές σε μεμονωμένα προϊόντα, όμως στην πράξη έχουν άμεσο αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ένα επιπλέον €0,50 στο γάλα, €0,60 στο ψωμί ή €1 σε βασικά είδη, περνούν σχεδόν απαρατήρητα τη στιγμή της αγοράς — όχι όμως και στο σύνολο.

Σε εβδομαδιαία βάση, το κόστος για τα απαραίτητα μπορεί να είναι αυξημένο κατά €10 έως €20, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού και τις ανάγκες του. Σε βάθος μήνα, αυτό μεταφράζεται σε μια επιπλέον επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα €50–€80.

Για πολλές οικογένειες, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πλέον καλύτερη διαχείριση, περιορισμός σε μη βασικά έξοδα ή ακόμη και αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής.

«Μπορεί η αύξηση σε ένα προϊόν να φαίνεται μικρή, όμως στο τέλος του μήνα η διαφορά γίνεται αισθητή στον οικογενειακό προϋπολογισμό.»

 

Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές (απλά, όχι βαριά οικονομικά)

Κόστος ενέργειας

Μεταφορικά

Πρώτες ύλες

Γενικό inflation

 

«Η ακρίβεια φαίνεται να αποτελεί πλέον μόνιμο μέρος της καθημερινότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι μισθοί μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό αυξήσεων.

Εσείς έχετε δει διαφορά στις τιμές τον τελευταίο χρόνο;»

 

*Έρευνα και από το Chatgpt

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όταν η σιωπή γίνεται συνενοχή: Οι καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, οι σκιές και θεσμοί σε κρίση πριν την κάλπη

  •  15.04.2026 - 06:27
VIDEO - Έρευνα για Κληρίδη: Απαντά η Αστυνομία στις επικρίσεις για την έφοδο – «Υπήρχε ένορκη δήλωση…»

  •  15.04.2026 - 09:27
Ακρίβεια «χωρίς φρένο»: Πόσο αυξήθηκαν βασικά προϊόντα σε 1 χρόνο – Πραγματικά παραδείγματα - Γιατί πήγαν πάνω οι τιμές

  •  15.04.2026 - 10:20
«Ήταν ένα κτίριο-φάντασμα»: Συγκλονίζει πρώην ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρρευσε – «Έφυγα σε έναν μήνα, έβλεπα ότι δεν είχε θεμέλια»

  •  15.04.2026 - 09:30
VIDEO - Δρουσιώτης: Αποκάλυψε γιατί τον προσέγγισε η «Σάντη» - «Θύμα βιασμού από τα 13 - Την έπεισαν να πει ψέματα»

  •  15.04.2026 - 09:18
Τρόμος στη Λεμεσό: Μεθυσμένος εισέβαλε σε κατάστημα και απειλούσε αστυνομικούς με σπασμένο μπουκάλι!

  •  15.04.2026 - 09:03
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία – Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

  •  15.04.2026 - 08:41
Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

  •  15.04.2026 - 10:31

