Το κόστος ζωής σε αριθμούς: Τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια σε τιμές, ενοίκια και μισθούς στην Κύπρο - Η μεγάλη αλήθεια για την ακρίβεια

Οι έντονες ανατιμήσεις της προηγούμενης διετίας έχουν μεν περιοριστεί, ωστόσο οι τιμές δεν έχουν επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ οι μισθοί εξακολουθούν να προσαρμόζονται με πιο αργό ρυθμό.

Πληθωρισμός: Από τις έντονες αυξήσεις στη σταθεροποίηση

Η πορεία του πληθωρισμού στην Κύπρο καταγράφει σαφή αποκλιμάκωση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι από 1,8% το 2024, υποχωρεί στο 0,8% το 2025 και κινείται μεταξύ 0,1% και 1% το 2026.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται μείωση τιμών, αλλά επιβράδυνση του ρυθμού αύξησής τους. Με άλλα λόγια, οι τιμές παραμένουν ήδη σε υψηλά επίπεδα και απλώς δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Στέγαση: Ο βασικός παράγοντας πίεσης

Η στέγαση εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά, με τα ενοίκια να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σε αστικά κέντρα, το κόστος για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου εκτιμάται ότι το 2024 κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.400 ευρώ, ενώ την περίοδο 2025–2026 σε περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως η Λεμεσός, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.600 ευρώ.

Παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς, τα ενοίκια δεν αποκλιμακώθηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνέχισαν να αυξάνονται.

Τρόφιμα: Σταθεροποίηση σε νέα υψηλή βάση

Ο τομέας των τροφίμων αποτέλεσε έναν από τους πρώτους που επηρεάστηκαν από την ακρίβεια και παραμένει ένας από τους πιο επιβαρυμένους για τα νοικοκυριά.

Κατά την περίοδο 2024–2026 καταγράφεται αρχικά συνέχιση των αυξήσεων, στη συνέχεια μικρότερη άνοδος και τελικά σχετική σταθεροποίηση, χωρίς όμως επιστροφή στα προγενέστερα επίπεδα τιμών.

Αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε βασικά είδη όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, το ψωμί και τα δημητριακά, καθώς και σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Εστίαση και υπηρεσίες: Ακριβότερη καθημερινότητα

Αυξημένο παραμένει και το κόστος στον τομέα της εστίασης και των υπηρεσιών. Το 2024 καταγράφηκαν ήδη υψηλές τιμές λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, ενώ το 2025 σημειώθηκαν νέες αυξήσεις της τάξης του 3% έως 5%.

Το 2026 η εικόνα δείχνει σταθεροποίηση, αλλά σε ήδη υψηλά επίπεδα τιμών, με αποτέλεσμα καθημερινές συνήθειες, όπως ένας καφές ή ένα γεύμα εκτός σπιτιού, να επιβαρύνουν περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε σχέση με το παρελθόν.

Ενέργεια και καύσιμα: Ομαλοποίηση της αγοράς

Στον τομέα της ενέργειας και των καυσίμων καταγράφεται πιο ήπια εικόνα. Μετά τις έντονες διακυμάνσεις προηγούμενων ετών, το 2024 σηματοδότησε σταθεροποίηση, το 2025 σχετική αποκλιμάκωση και το 2026 διατήρηση σχετικά σταθερών τιμών με μικρές μεταβολές.

Παρά τη βελτίωση, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο.

Μισθοί: Αύξηση, αλλά με βραδύτερο ρυθμό

Οι μισθοί στην Κύπρο καταγράφουν ανοδική πορεία, χωρίς όμως να συμβαδίζουν πλήρως με το αυξημένο κόστος ζωής των προηγούμενων ετών. Ο μέσος μικτός μισθός εκτιμάται την περίοδο 2024–2025 μεταξύ 2.450 και 2.500 ευρώ, με ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 3% έως 5%.

Ο κατώτατος μισθός παρουσιάζει επίσης αύξηση, φτάνοντας περίπου τα 1.000 ευρώ το 2025 και τα 1.088 ευρώ το 2026, με άνοδο 8,8%.

Ωστόσο, παρά την ανοδική τάση, η αγοραστική δύναμη σημαντικού μέρους των νοικοκυριών παραμένει πιεσμένη, καθώς οι προηγούμενες ανατιμήσεις έχουν ήδη διαμορφώσει ένα υψηλό επίπεδο τιμών.

ΑΤΑ: Σταδιακή ενίσχυση του μηχανισμού προσαρμογής

Η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) επανέρχεται σταδιακά ως βασικός μηχανισμός προστασίας των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό.

Το 2024 κάλυψε μερικώς τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ το 2025 βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων για ενίσχυση του συστήματος. Το 2026 η κάλυψη εκτιμάται στο 80% στην αρχή του έτους και στο 90% στη συνέχεια, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση στο 100% το 2027.

Συμπέρασμα

Η περίοδος 2024–2026 στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση του κόστους ζωής. Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στη στέγαση, στα τρόφιμα και στην εστίαση, τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι μισθοί αυξάνονται, ωστόσο με πιο αργό ρυθμό, ενώ μηχανισμοί όπως ο κατώτατος μισθός και η ΑΤΑ επιχειρούν να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών.

Συνολικά, η ακρίβεια δεν επιταχύνεται πλέον όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το κόστος ζωής παραμένει «κλειδωμένο» σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

*Με ερευνα από το Chatgpt