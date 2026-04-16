Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online
LIKE ONLINE

 16.04.2026 - 07:20
Βάζετε σωστά το ταψί στον φούρνο; Η σωστή θέση για τέλειο ψήσιμο και τα λάθη

Υπάρχουν μικρές κινήσεις στην κουζίνα που δεν φαίνονται σημαντικές, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμα. Η θέση του ταψιού στον φούρνο είναι μία από αυτές.

Δεν είναι απλώς θέμα ευκολίας ή συνήθειας. Είναι επιλογή που επηρεάζει το πώς κυκλοφορεί η θερμότητα, το πόσο ομοιόμορφα ψήνεται το φαγητό και τελικά τη γεύση και την υφή του.

Στην πράξη, ο φούρνος δεν ψήνει παντού το ίδιο. Η θερμότητα ανεβαίνει προς τα πάνω, ενώ οι αντιστάσεις δημιουργούν ζώνες με διαφορετική ένταση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θέση έχει τον δικό της ρόλο.

Πού μπαίνει το ταψί στον φούρνο

Για τα περισσότερα φαγητά, η μεσαία σχάρα παραμένει η πιο σωστή επιλογή. Εκεί η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα και το φαγητό ψήνεται χωρίς πολύ έντονη θερμότητα από πάνω ή από κάτω.

Είναι η θέση που λειτουργεί καλύτερα για καθημερινά φαγητά φούρνου, αλλά και για γλυκά, όπου η ισορροπία στη θερμοκρασία είναι κρίσιμη. Γι’ αυτό και στις περισσότερες συνταγές, όταν δεν αναφέρεται συγκεκριμένη οδηγία, θεωρείται δεδομένο ότι το ταψί μπαίνει στη μέση.

Τι βάζουμε στην κάτω θέση του φούρνου

Όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο κάτω μέρος του φαγητού, τοποθετούμε το ταψιού χαμηλότερα, πιο κοντά στην πηγή θερμότητας. Το φαγητό ψήνεται από κάτω σωστά, γεγονός πολύ σημαντικό για παρασκευές όπως πίτες, πίτσες ή ζύμες, όπου το κάτω μέρος δεν πρέπει να μείνει υγρό ή άψητο.

Τι βάζουμε στην πάνω θέση του φούρνου

Η πάνω σχάρα λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είναι για όλη τη διάρκεια του ψησίματος, αλλά κυρίως για το τελείωμα του φαγητού. Εκεί συγκεντρώνεται περισσότερη θερμότητα και το φαγητό ροδίζει καλύτερα. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πάρει χρώμα η επιφάνεια, να δημιουργηθεί μια ελαφριά κρούστα ή να λιώσουν τα υλικά στο πάνω μέρος. Είναι ένα στάδιο που διαρκεί λίγο, αλλά μπορεί να αλλάξει την εικόνα και την υφή του φαγητού.

Πρέπει να αλλάζουμε τη θέση στο ταψί κατά το ψήσιμο

Στην πράξη, η σωστή χρήση του φούρνου δεν είναι στατική. Δεν είναι απαραίτητο το ταψί να μείνει στην ίδια θέση από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε πολλές περιπτώσεις, ξεκινάμε στη μεσαία σχάρα για να ψηθεί σωστά το φαγητό και στη συνέχεια προσαρμόζουμε τη θέση ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μπορεί να κατεβάσουμε το ταψί για να ενισχύσουμε τη βάση ή να το ανεβάσουμε στο τέλος για να πάρει χρώμα. Αυτή η μικρή προσαρμογή είναι συχνά η διαφορά ανάμεσα σε ένα σωστό και πραγματικά ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Ο φούρνος δεν λειτουργεί ομοιόμορφα σε κάθε σημείο του. Η θέση του ταψιού είναι ένας απλός αλλά ουσιαστικός τρόπος να ελέγξουμε το ψήσιμο. Δεν είναι λεπτομέρεια, αλλά ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα χωρίς να αλλάξουμε ούτε υλικά ούτε συνταγή.

Πηγή: cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Περπατάμε παράλληλα»: Ρεάλ και Μπαρτσελόνα αποκλείστηκαν μαζί από τα προημιτελικά του C.L. για πρώτη φορά στην ιστορία

 16.04.2026 - 07:15
Επόμενο άρθρο

Το περίμενες; Πώς μπορεί η άσκηση να επηρεάσει τη δουλειά μας;

 16.04.2026 - 07:25
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα