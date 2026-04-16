Το περίμενες; Πώς μπορεί η άσκηση να επηρεάσει τη δουλειά μας;

Πώς επιδρά η άσκηση στην ικανότητα εργασίας;

Η μελέτη χρησιμοποίησε πολύτιμα δεδομένα από μακροχρόνια έρευνα, η οποία παρακολουθεί τους ίδιους συμμετέχοντες για 45 χρόνια. Η φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο μετρήθηκε στην παιδική ηλικία (10-19 ετών), στη μέση ενηλικίωση (35-44 ετών) και στην προχωρημένη ενηλικίωση (55-64 ετών). Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές όρισαν το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ζωής και εξέτασαν τη σχέση του με την ικανότητα εργασίας στα τελευταία στάδια της ζωής ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, η σύνδεση μεταξύ ενεργού τρόπου ζωής και ικανότητας εργασίας παραμένει ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας συνδέθηκαν σαφώς με καλύτερη ικανότητα εργασίας.

Προηγούμενες μελέτες δεν είχαν καταφέρει να αποδείξουν με βεβαιότητα αυτή τη σύνδεση, καθώς η μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας και της ικανότητας εργασίας ταυτόχρονα δημιουργεί τον κίνδυνο ανάστροφης αιτιότητας. Αυτό σημαίνει ότι προβλήματα υγείας που μειώνουν την ικανότητα εργασίας μπορούν επίσης να μειώσουν τη φυσική δραστηριότητα.

Οι καλές συνήθειες υιοθετούνται νωρίς

Η συγκεκριμένη μελέτη τονίζει τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας από την παιδική και εφηβική ηλικία, καθώς τα άτομα τείνουν να διατηρούν τις συνήθειες φυσικής δραστηριότητας που υιοθετούνται νωρίς στη ζωή και ως ενήλικες.

Είδη άσκησης για έναν ενεργό τρόπο ζωής

Μερικές ιδέες για να εντάξετε τη φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο σας:

1. Αερόβια άσκηση

Τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, κολύμπι, χορός. Η αερόβια άσκηση ενισχύει την καρδιά, τους πνεύμονες και τη γενική αντοχή

2. Άσκηση ενδυνάμωσης μυών

Ασκήσεις με βάρη, λάστιχα αντίστασης, σωματικό βάρος. Βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, στη σωματική λειτουργικότητα και στην πρόληψη κατάθλιψης.

3. Άσκηση για ευλυγισία και ισορροπία

Γιόγκα, πιλάτες, τεντώματα. Μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών και βελτιώνουν τη συνολική ευεξία.

4. Ενσωμάτωση δραστηριότητας στην καθημερινότητα

Περισσότερο περπάτημα αντί για αυτοκίνητο, περισσότερες σκάλες αντί για ασανσέρ. Μικρές δραστηριότητες είναι δυνατόν να αυξήσουν τη συνολική φυσική μας κατάσταση και βοηθούν πολύ στο να έχουμε καλύτερη διάθεση και ενέργεια στην καθημερινότητά μας.

Tip: Η συνέπεια σε ό,τι κάνουμε είναι πιο σημαντική από την ένταση. Ακόμα και 20-30 λεπτά καθημερινής μέτριας δραστηριότητας θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλη διαφορά σε βάθος χρόνου.

Πηγή: Vita.gr