Οι Ιρανοί τρολάρουν τον Τραμπ για τη φωτογραφία του ως Ιησούς με βίντεο του Χριστού να τον πετάει στην... κόλαση

ΑρχικήLike Online
 16.04.2026 - 09:42
Καμία ευκαιρία για διαδικτυακό πόλεμο δεν χάνουν οι Ιρανοί, οι οποίοι αυτή τη φορά αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως Ιησούς μετά την κόντρα του με τον Πάπα Λέοντα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η πρεσβεία του Ιράν στο Τατζικιστάν φαίνεται ο Χριστός να πλησιάζει από πίσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ, να τον χτυπάει στο κεφάλι και να τον ρίχνει στο πυρ το εξώτερο.

«Έχει έρθει η ώρα να σε εκδικηθεί» ακούγεται μια φωνή να λέει στην αρχή του βίντεο ενώ στη συνέχεια ακούγεται μια άλλη φωνή να λέει «τι είναι αυτό;» πριν ο Ιησούς να χτυπήσει τον Τραμπ και να τον στείλει στην κόλαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκέστηκε στο να εξαπολύσει δριμεία επίθεση στον Πάπα Λέοντα τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά εμφάνισε τον εαυτό του ως... Ιησού σωτήρα.

Μετά από ανάρτηση στην οποία, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Ποντίφικα ότι «εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική αριστερά», ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία που θυμίζει αγιογραφία με πρωταγωνιστή τον ίδιο ως Ιησού με κόκκινη χλαμύδα να προσφέρει ευλογία σε ασθενή.

Γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο βρίσκονται η σημαία των ΗΠΑ, μια νοσοκόμα, στρατιωτικοί, αμερικανικά μαχητικά, ο αετός-σύμβολο των ΗΠΑ, το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Καπιτώλιο, με τον Τραμπ να μην κάνει κανένα επιπλέον σχόλιο στη λεζάντα της ανάρτησής του αυτής.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Τραμπ «κατέβασε» την επίμαχη φωτογραφία και διέψευσε ότι η εικόνα είχε στόχο να τον εμφανίσει σαν τον Ιησού, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

«Υποτίθεται ότι με δείχνει σαν έναν γιατρό που κάνει τους ανθρώπους καλύτερα, όντως κάνω τους ανθρώπους καλύτερα», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα του Πάσχα, λίγη ώρα αφού κατέβηκε η ανάρτηση.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στις παρόμοιες φωτογραφίες καθώς την Τετάρτη αναδημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Ιησούς τον αγκαλιάζει.

Μαζί με την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ έγραψε: «Μπορεί να μην αρέσει αυτό στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!».

Στην εικόνα ο Ιησούς αγκαλιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ ο υποστηρικτής του που την είχε δημοσιεύσει έγραφε: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα θρήσκος… Αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός ίσως παίζει το ατού του;».

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

