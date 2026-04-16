«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

Σε ανάρτησή του, ο Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι η «επίσημη γραμμή» έχει πλέον ξεκαθαρίσει, με τις Αρχές να θεωρούν ότι η Σάντη κατασκεύασε μόνη της τα επίμαχα μηνύματα. Όπως αναφέρει, αυτή η θέση δεν είναι νέα, αλλά «επιβεβαιωνόταν από τις επιλεκτικές διαρροές στον Τύπο από μεριάς της Αστυνομίας».

Ωστόσο, εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς τη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστος δικανικός έλεγχος χωρίς τα βασικά τεκμήρια. «Δεν μπορεί να γίνει σωστός δικανικός έλεγχος χωρίς τα βασικά τεκμήρια, τις σχετικές συσκευές», τονίζει, ενώ παράλληλα θέτει και θέμα ανεξαρτησίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στις συνεχείς μεταβολές της αφήγησης. Αρχικά, σύμφωνα με τον ίδιο, η Σάντη φέρεται να παρέδωσε μία συσκευή, ωστόσο στη συνέχεια «θυμήθηκε ότι ήταν με άλλο τηλέφωνο που κατασκεύασε τα μηνύματα», το οποίο μάλιστα δεν έχει εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, ο Δρουσιώτης επισημαίνει τεχνικές αντιφάσεις που, όπως υποστηρίζει, αποδυναμώνουν την επίσημη εκδοχή. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι εφαρμογές που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν «είχαν εγκατασταθεί τον Οκτώβριο του 2025, Πρωτοχρονιά του 2026 και στις 13 Μαρτίου του 2026», προσθέτοντας με νόημα: «Σύμπτωση; Δεν το γνωρίζω».

Παράλληλα, κάνει λόγο για μετατόπιση της έρευνας από την ουσία. Όπως υποστηρίζει, αντί να διερευνηθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων, η Αστυνομία επικεντρώνεται στην αμφισβήτηση της αυθεντικότητάς τους. «Η Αστυνομία αντί να κάνει αυτό που πρέπει πλάθει σενάρια, προσπαθεί απεγνωσμένα να τα τεκμηριώσει και τα διαρρέει στον Τύπο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρεται και σε συγκεκριμένα τεκμήρια, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνουν πληροφορίες και περιστατικά που δύσκολα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν χωρίς γνώση και διασύνδεση με πραγματικά γεγονότα. Επιπλέον, τονίζει ότι έχει ήδη παραδώσει μεγάλο όγκο υλικού στις Αρχές, το οποίο – όπως ισχυρίζεται – δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς.

Αιχμές αφήνει και για τον χειρισμό των ερευνών, θέτοντας ερωτήματα για τον χρόνο εξασφάλισης ενταλμάτων και τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας, ενώ υπενθυμίζει ότι το αίτημα για ανεξάρτητους ανακριτές απορρίφθηκε από την κυβέρνηση του Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κλείνοντας, ο Δρουσιώτης προχωρά σε μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση, δηλώνοντας:

«Μόνο σε ένα διεφθαρμένο κράτος από την κορυφή μέχρι τα νύχια, η Αστυνομία αντί να ερευνήσει πιθανά εγκλήματα αναλώνεται στην κατασκευή άλλοθι για τους ύποπτους».

