Η Starbucks παρουσιάζει τη νέα σειρά Protein Beverages και το Protein Cold Foam add‑on

H νέα σειρά φέρνει έναν απολαυστικό τρόπο ενίσχυσης της καθημερινής ρουτίνας με πρωτεΐνη, χωρίς να αλλάζει αυτό που αγαπάμε στον καφέ Starbucks.

Τα νέα Protein Beverages με βελούδινο Protein Cold Foam προσφέρουν +15 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε ρόφημα.

Το Protein Cold Foam είναι διαθέσιμο σε sugar‑free βανίλια ή sugar‑free καραμέλα, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα σε υφή και γεύση.

Η σειρά περιλαμβάνει:

Iced Vanilla Protein Matcha Latte

Iced Caramel Protein Latte

Iced Caramel Protein Americano

Παράλληλα το Protein Cold Foam είναι διαθέσιμο και ως add‑on, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να προσθέσουν επιπλέον πρωτεΐνη στο ρόφημα που ήδη επιλέγουν καθημερινά.

Έτσι, ο καφές ή το ρόφημα που γνωρίζουν και αγαπούν μπορεί να αναβαθμιστεί εύκολα, με έναν τρόπο που ταιριάζει σε έναν δραστήριο και σύγχρονο τρόπο ζωής.

Για πριν ή μετά την προπόνηση… ή απλά για το everyday boost σου.

Μια εμπειρία Starbucks, προσαρμοσμένη στον σύγχρονο ρυθμό ζωής

Με τη νέα σειρά Protein Beverages και το Protein Cold Foam add‑on, η Starbucks συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία του καφέ, προσφέροντας επιλογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις συνήθειες του σήμερα πάντα με έμφαση στην ποιότητα, τη γεύση και τη φροντίδα στη λεπτομέρεια.

Starbucks Protein Beverages.

Υour usual. Just better.