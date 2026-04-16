Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 16.04.2026 - 09:33
Δριμύτατη επίθεση κατά των ανακριτικών αρχών εξαπέλυσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο», κάνοντας λόγο για έναν «όρκο-χειρίδιο συγκάλυψης» στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ».

Με φόντο τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τις καταγγελίες του, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι η επίσημη γραμμή περί «πλαστών μηνυμάτων» αποτελεί την πιο εύκολη διέξοδο για να κλείσει μια υπόθεση που, αν διερευνηθεί σε βάθος, θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για υψηλόβαθμους θεσμούς και τεράστια οικονομικά συμφέροντα.

​Την ίδια ώρα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα εκατοντάδες μηνύματα που κατέχει είναι προϊόν χαλκευμένης εργασίας, εξηγώντας πως αφιέρωσε τρία ολόκληρα χρόνια για να διασταυρώσει κάθε λεπτομέρεια, από ονόματα και τηλέφωνα μέχρι αγγελίες θανάτου δικαστών που αναφέρονται στους διαλόγους. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τεχνολογικά και ανθρώπινα αδύνατο για μια κοπέλα να κατασκευάσει μόνη της μέσω εφαρμογών έναν τέτοιο όγκο αληθοφανούς επικοινωνίας που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι η Αστυνομία φαίνεται να υιοθετεί τυφλά την εκδοχή της παραποίησης, χωρίς να εξετάζει την ουσία των 135 τεκμηρίων που ο ίδιος παρέδωσε.

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στη σύνδεση της «Σάντυ» με το Προεδρικό Μέγαρο, με τον κ. Δρουσιώτη να επιμένει πως διαθέτει στοιχεία που επιβεβαιώνουν την παρουσία της εκεί κατά το παρελθόν.

Περιγράφοντας ένα σκηνικό που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ, αναφέρθηκε σε περιστατικά βίας, ηχητικά ντοκουμέντα και μηνύματα που υποδηλώνουν άσκηση πίεσης προς το φερόμενο θύμα ώστε να αλλάξει την κατάθεσή της. Καταλήγοντας, ο Μακάριος Δρουσιώτης τόνισε ότι η απόφαση του να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία ελήφθη πρωτίστως για λόγους προσωπικής του ασφάλειας αλλά και υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, ζητώντας μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα που θα ρίξει φως στις «σκιές» που καλύπτουν την κυπριακή δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν

Επόμενο άρθρο

Οι Ιρανοί τρολάρουν τον Τραμπ για τη φωτογραφία του ως Ιησούς με βίντεο του Χριστού να τον πετάει στην... κόλαση

 16.04.2026 - 09:42
ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

  •  16.04.2026 - 09:47
Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

  •  16.04.2026 - 09:05
Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

  •  16.04.2026 - 06:27
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

  •  16.04.2026 - 09:13
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  16.04.2026 - 06:32
Σύγκρουση on air: «Αμέση Δημοκρατία» vs «Σήκω Πάνω» - Οι επιθέσεις με πέτρες στο σπίτι Φειδία και η απάντηση Τορναρίτη - Βίντεο

Σύγκρουση on air: «Αμέση Δημοκρατία» vs «Σήκω Πάνω» - Οι επιθέσεις με πέτρες στο σπίτι Φειδία και η απάντηση Τορναρίτη - Βίντεο

  •  16.04.2026 - 10:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα