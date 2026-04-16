«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

Με φόντο τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τις καταγγελίες του, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι η επίσημη γραμμή περί «πλαστών μηνυμάτων» αποτελεί την πιο εύκολη διέξοδο για να κλείσει μια υπόθεση που, αν διερευνηθεί σε βάθος, θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για υψηλόβαθμους θεσμούς και τεράστια οικονομικά συμφέροντα.

​Την ίδια ώρα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα εκατοντάδες μηνύματα που κατέχει είναι προϊόν χαλκευμένης εργασίας, εξηγώντας πως αφιέρωσε τρία ολόκληρα χρόνια για να διασταυρώσει κάθε λεπτομέρεια, από ονόματα και τηλέφωνα μέχρι αγγελίες θανάτου δικαστών που αναφέρονται στους διαλόγους. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τεχνολογικά και ανθρώπινα αδύνατο για μια κοπέλα να κατασκευάσει μόνη της μέσω εφαρμογών έναν τέτοιο όγκο αληθοφανούς επικοινωνίας που εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι η Αστυνομία φαίνεται να υιοθετεί τυφλά την εκδοχή της παραποίησης, χωρίς να εξετάζει την ουσία των 135 τεκμηρίων που ο ίδιος παρέδωσε.

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στη σύνδεση της «Σάντυ» με το Προεδρικό Μέγαρο, με τον κ. Δρουσιώτη να επιμένει πως διαθέτει στοιχεία που επιβεβαιώνουν την παρουσία της εκεί κατά το παρελθόν.

Περιγράφοντας ένα σκηνικό που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ, αναφέρθηκε σε περιστατικά βίας, ηχητικά ντοκουμέντα και μηνύματα που υποδηλώνουν άσκηση πίεσης προς το φερόμενο θύμα ώστε να αλλάξει την κατάθεσή της. Καταλήγοντας, ο Μακάριος Δρουσιώτης τόνισε ότι η απόφαση του να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία ελήφθη πρωτίστως για λόγους προσωπικής του ασφάλειας αλλά και υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος, ζητώντας μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα που θα ρίξει φως στις «σκιές» που καλύπτουν την κυπριακή δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα.