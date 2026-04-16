ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν

 16.04.2026 - 09:34
Η Temu ανακοίνωσε πως έχει συνάψει συμφωνίες με την Green Dot Cyprus, την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος και τη WEEE Cyprus, με στόχο να υποστηρίξει τους πωλητές της στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού (EPR) στην Κύπρο.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους πωλητές της Temu να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της EPR για συσκευασίες, μπαταρίες και ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) στην Κύπρο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η συνεργασία της Temu με τα συλλογικά συστήματα της Κύπρου αποδεικνύει πώς οι απαιτήσεις της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού μπορούν να εφαρμοστούν στην ψηφιακή αγορά», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση η Ιωάννα Κωνσταντινίδου από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται, η Green Dot Cyprus διαχειρίζεται την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας, η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος τις μπαταρίες και η WEEE Cyprus τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Temu έχει αναπτύξει συνεργασίες με Οργανισμούς Ευθύνης Παραγωγού (Producer Responsibility Organisations – PROs) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συνάψει συμφωνίες με περισσότερους από 30 αδειοδοτημένους οργανισμούς που καλύπτουν συσκευασίες, μπαταρίες και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

«Η συνεργασία μας με την Temu δείχνει πώς οι απαιτήσεις της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού μπορούν να εφαρμοστούν στην ψηφιακή αγορά», δήλωσε ο Μάριος Βραχίμης, Γενικός Διευθυντής της Green Dot Cyprus. «Μέσω της συνεργασίας με διεθνείς πλατφόρμες, συμβάλλουμε στην ενσωμάτωση των προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά στα καθιερωμένα συστήματα ανακύκλωσης της Κύπρου», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνεργασίες αυτές επιτρέπουν στους πωλητές της Temu να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της EPR, υποστηρίζοντας παράλληλα τα τοπικά συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης σε όλη την Ευρώπη.

Το Local Seller Program, μέσω του οποίου η Temu δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 αγορές, εισήχθη στην Κύπρο το 2025.

«Η συνεργασία αυτή με τα συλλογικά συστήματα στην Κύπρο επιτρέπει στους πωλητές της Temu να συμμορφώνονται πιο εύκολα με τις τοπικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού», δήλωσε εκπρόσωπος της Temu.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

