Πρόβλεψη για την Κύπρο: Τι δείχνουν έρευνες για τον πληθυσμό του νησιού - Θα αυξηθεί ή θα μειωθεί;

Ειδικότερα, ο πληθυσμός της Κύπρου εκτιμάται ότι ανήλθε σε 982.966 το 2025, από 966.365 το 2024, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, η ανοδική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί σταθερά τις επόμενες δεκαετίες, με τον πληθυσμό να φτάνει τους 1.044.946 κατοίκους το 2030 και τους 1.077.349 το 2035.

Η αύξηση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και μετά το 2040, όταν ο πληθυσμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στους 1.101.576 κατοίκους, ενώ το 2045 αναμένεται να ανέλθει στους 1.119.385. Το ανώτατο σημείο εκτιμάται ότι θα καταγραφεί γύρω στο 2060, όταν ο πληθυσμός θα φτάσει περίπου τους 1.145.542 κατοίκους.

Από εκεί και πέρα, αναμένεται σταδιακή επιβράδυνση της αύξησης και στη συνέχεια μείωση. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός προβλέπεται να υποχωρήσει στους 1.143.830 κατοίκους το 2065, στους 1.136.317 το 2070 και στους 1.123.864 το 2075. Η πτωτική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες, με τον πληθυσμό να διαμορφώνεται στους 1.043.335 κατοίκους το 2100.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, o συνολικός πληθυσμός εκτιμήθηκε σε 451,8 εκατομμύρια το 2025, έχοντας επιστρέψει σε τροχιά αύξησης μετά την πτώση που καταγράφηκε το 2021, λόγω της πανδημίας COVID-19. Η αύξηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με τον πληθυσμό να φτάνει στο ανώτατο επίπεδο των 453,3 εκατομμυρίων το 2029.

Ωστόσο, στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή και μακροχρόνια μείωση. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2100 ο πληθυσμός της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7%, δηλαδή κατά περίπου 53 εκατομμύρια άτομα, διαμορφούμενος στους 398,8 εκατομμύρια κατοίκους.

Παράλληλα με τη μεταβολή του συνολικού πληθυσμού, καταγράφεται και σημαντική αλλαγή στη δημογραφική σύνθεση. Το ποσοστό των παιδιών και των νέων ηλικίας 0-19 ετών αναμένεται να μειωθεί από 20% το 2025 σε 17% έως το 2100, ενώ το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) προβλέπεται να περιοριστεί από 58% σε 50%.

Αντίθετα, το ποσοστό των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων (65 ετών και άνω) προβλέπεται να αυξηθεί. Το μερίδιο των ατόμων ηλικίας 65-79 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 16% το 2025 σε 17% το 2100, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 6% σε 16%.

Σύμφωνα με την Eurostat, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στη μορφή της πληθυσμιακής πυραμίδας της ΕΕ, η οποία το 2025 χαρακτηρίζεται από υψηλό προσδόκιμο ζωής, χαμηλή θνησιμότητα και μειωμένα ποσοστά γεννήσεων, με σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού να βρίσκεται σε ηλικίες άνω των 50 ετών. Μέχρι το 2100, η πυραμίδα μετασχηματίζεται σε ένα μοντέλο έντονης γήρανσης, με αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων και συρρίκνωση των νεότερων και παραγωγικών ηλικιών.

Όπως αναφέρει η Eurostat, τα αποτελέσματα βασίζονται σε υποθέσεις μερικής σύγκλισης των προτύπων γονιμότητας, θνησιμότητας και μετανάστευσης μεταξύ των κρατών της ΕΕ.